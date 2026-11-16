ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇരകളാക്കി സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ; മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 300 കോടി

ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇരകളാക്കി സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ; മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 300 കോടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ (എൻ.എഫ്.ബി.സി) പുതിയ ഇരകളാക്കി സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പുകാർ കവർന്നത് 300 കോടിയിലധികം. മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലെ 12 എൻബിഎഫ്സികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഹാക്കർമാർ 65 കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്താണ് തട്ടിപ്പ്. ഇതേ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എൻ.ബി.എഫ്.സികളിൽ 150ലധികം സമാന പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. രാജ്യത്താകെ 300 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് മുതിർന്ന ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.
എൻ.സി.ആറിലെ 12 കേസുകളിലായി 20 പേർ അറസ്റ്റിലായി. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം കൈമാറുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ അവ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകുകയോ ചെയ്തവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് ഡെൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
65 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിൽ 18 കോടി രൂപ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണമായോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായോ പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഉപഭോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' നടത്തുന്നതിന് പകരം, എൻബിഎഫ്സികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത്, പുതിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിലൂടെയാണ് പണം തട്ടുന്നത്. വായ്പ അനുവദിച്ചിട്ടും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്യാത്ത വായ്പകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ കണ്ടെത്തുകയും, ആ തുകകൾ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
എൻബിഎഫ്സികളുടെ ലോൺ അപേക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആപ്പുകളിൽ മാൽവെയർ കടത്തിവിട്ടാണ് ഹാക്കർമാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളാണ് ഇതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നത്.
സിസ്റ്റത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന മാൽവെയർ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ദിവസം വരെ നിലനിന്ന്, അനുവദിച്ചിട്ടും വിതരണം ചെയ്യാത്ത വായ്പകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വായ്പത്തുക തട്ടിപ്പുകാരുടെ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു.
ചെറുകിട എൻബിഎഫ്സികൾ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ നിർദേശിച്ചു.
ഒരു എൻബിഎഫ്സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവയുടെ ഐപി വിലാസങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫയർവാളിൽ സുരക്ഷിത വിലാസങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ ഈ അംഗീകൃത ഐപി വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പത്തുക വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ മാത്രമേ സുരക്ഷാ സംവിധാനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതുമായ കേസ് ഹീറോ ഫിൻകോർപ്പിന്റെതായിരുന്നു. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 17ന്, 300 ഇടപാടുകളിലൂടെ 12 കോടി രൂപയാണ് ഹീറോ ഫിൻകോർപ്പിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ 21 വരെ മറ്റൊരു എൻബിഎഫ്സിക്ക് 462 ഇടപാടുകളിലൂടെ 2.75 കോടി രൂപയും, അതേ മാസം രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ചെറുകിട എൻബിഎഫ്സിക്ക് 66 ഇടപാടുകളിലൂടെ 66 ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 27, 28 തീയതികളിലായി മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 124 ഇടപാടുകളിലൂടെ 3.84 കോടി രൂപയും തട്ടിയെടുത്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.