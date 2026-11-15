ബംഗാളിൽ ട്വിസ്റ്റ്; എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ സഖ്യം

ബംഗാളിൽ ട്വിസ്റ്റ്; എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ സിപിഎം, കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ സഖ്യംtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വിവാദമായ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ (എസ്.ഐ.ആർ) രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവെച്ച് സി.പി.എമ്മും കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ഒരേ വേദിയിൽ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 'ഓൾ ബംഗാൾ ജോയിന്റ് ഫോറം ടു സേഫ്ഗാർഡ് ദി റൈറ്റ് ടു വോട്ട്' എന്ന സംയുക്ത വേദിക്ക് ശനിയാഴ്ച കൊൽക്കത്ത പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ രൂപം നൽകി.
സി.പി.എം, കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സി.പി.ഐ (എം.എൽ) ലിബറേഷൻ, സി.പി.ഐ എന്നീ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും വിവിധ പൗരാവകാശ സംഘടനകളും ചേർന്നാണ് പുതിയ കൂട്ടായ്മ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളെയും അണിനിരത്തി നവംബർ 21-ന് മഹാസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമല്ല, വോട്ടവകാശത്തിനായുള്ള സംയുക്ത വേദി: നേതാക്കൾ
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കില്ലെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീം വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച തൃണമൂലിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സി.പി.എം കൊൽക്കത്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കല്ലോൽ മജുംദാർ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 'ഒരു സംയുക്ത വേദി എന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യം എന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ഇവ രണ്ടും ഒന്നല്ല, രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് ശരിയല്ല', കല്ലോൽ മജുംദാർ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇനിയും അകലെയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ആലോചിക്കാമെന്നും തൃണമൂൽ വക്താവ് വസുന്ധര ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും തുടക്കം മുതൽ മമത ബാനർജി ഇതിനായി ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2027 ജനുവരിയിൽ പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ എം.പി സൗഗത റോയ്, സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സമിക് ലാഹിരി, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ശുഭങ്കർ സർക്കാർ എന്നിവർ ഒക്ടോബർ അവസാനം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ കൃഷ്ണ ഗുപ്തയ്ക്ക് സംയുക്ത നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോടും സർക്കാരിനോടും 6 നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾ
സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹരജിക്കാരനും കോൺഗ്രസിന്റെ ബംഗാൾ എസ്.ഐ.ആർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പ്രസൻജിത് ബോസ്, സുപ്രീം കോടതി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ, ബംഗാൾ സർക്കാർ എന്നിവരോട് ആറ് നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി.
- എസ്.ഐ.ആർ ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് മുന്നിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന 37 ലക്ഷം അപ്പീലുകളിൽ എപ്പോൾ തീരുമാനമാകും?
- വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ ട്രിബ്യൂണലുകളെ സമീപിച്ച 22 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ?
- ബംഗാൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസ് വഴി വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ 16 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത് ആരാണ്?
- എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട എത്ര അർഹരായ വോട്ടർമാരെ ഫോം 6 അപേക്ഷകളിലൂടെ പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു?
- വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ 2026-ലെ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?
- വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പൗരത്വത്തിനോ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കോ അയോഗ്യതയല്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നിലനിൽക്കെ, എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെ സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്?
മുൻ ബംഗാൾ സി.ഇ.ഒ ജവഹർ സിർക്കാർ, കർഷക പ്രവർത്തകൻ അവിക് സാഹ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ സുജാതോ ഭദ്ര, ബംഗ്ലാ പൊഖോ സഹസ്ഥാപകൻ ഗർഗ ചാറ്റർജി എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.