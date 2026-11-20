അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശം; മുൻ ഭർത്താവ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ മേരി കോമിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ മുൻ ഭർത്താവ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവും ബോക്സിംഗ് താരവുമായ മേരി കോമിന് ഡൽഹിയിലെ സാകേത് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. പരാതിക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ മൊഴികൾ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശിവം ഗുപ്ത നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 6-നാണ് മുൻ ഭർത്താവ് കരോങ് ഓങ്ക്ഹോളർ പരാതി നൽകിയത്. ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലൂടെ മേരി കോം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ തന്നെ സത്യസന്ധനല്ലാത്തവനും, അവിശ്വസ്തനും, തൊഴിൽരഹിതനും, സാമ്പത്തികമായി ആശ്രിതനുമായി ചിത്രീകരിച്ച് തന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. നിലവിൽ പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, കേസിലെ വസ്തുതകളിൽ കോടതി അന്തിമ തീർപ്പ് കല്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻ ഭർത്താവ് തന്റെ ബോക്സിംഗ് കരിയറിലൂടെ സമ്പാദിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ സ്വത്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തുവെന്നും നേരത്തെ മേരി കോം ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കരോങ് ഓങ്ക്ഹോളർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇരുവരുടെയും തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 21-ന് കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്നേ ദിവസം മേരി കോം തന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകണം. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 356 പ്രകാരമാണ് മേരി കോമിനെതിരെ കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.