ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾക്ക് സമീപം പൊതുശൗചാലയം നിർമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല; നിർണായക ഉത്തരവുമായി ബോംബെ ഹൈകോടതിtext_fields
മുംബൈ: സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളുടെ 100 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈകോടതി. ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം അവിടെയെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഖുൽദാബാദിലുള്ള ദർഗക്ക് സമീപം പൊതുശൗചാലയം നിർമിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കിയാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
ബോംബെ ഹൈകോടതിയുടെ ഔറംഗാബാദ് ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ കിഷോർ സി. സാന്ത്, ജിതേന്ദ്ര ജെയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്. ദർഗ ഹസ്റത്ത് സയ്യിദ് ഷാ രാജു ഖത്തൽ ഹുസൈനിയുടെ സമീപം ശൗചാലയ സമുച്ചയം നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിലാണ് വിധി.
ഖുൽദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലാണ് ശൗചാലയ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. സംരക്ഷിത സ്മാരകത്തിന്റെ 100 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് നിർമാണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഹാരാഷ്ട്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പ് 2018 ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും നിർമാണം നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ആവശ്യമായ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലെന്നായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്.
എന്നാൽ ദർഗയിലെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് ശുചിമുറിയില്ലാത്തത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിശേഷിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ എത്തുന്ന വാർഷിക ഉറൂസ് സമയത്ത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് രൂക്ഷമാണ്.
സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലെന്നും, മറിച്ച് സ്മാരകങ്ങളുടെ പരിസരം വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമുള്ള സുപ്രധാന നിരീക്ഷണമാണ് കോടതിയുടേത്.