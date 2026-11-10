13 വർഷത്തെ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ടു; തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായ പരാതിക്കാരന് 5.6 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ

13 വർഷത്തെ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ടു; തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായ പരാതിക്കാരന് 5.6 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻtext_fields
ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പറ്റിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 13 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 5.6 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം കൈപ്പറ്റി പരാതിക്കാരൻ. കാനഡയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ച പ്രമുഖ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിന് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷ 5.6 ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അമൃത്സർ സ്വദേശിയായ ഹർപ്രീത് സിംഗ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ദേശീയ കമ്മീഷന്റെ നിർണായക വിധി.
2013-2014 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കാനഡയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 15 മുതൽ 18 മാസത്തിനകം വിസയും തൊഴിൽ കരാറും ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനമായാണ് സ്വകാര്യ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സ്ഥാപനം ഹർപ്രീത് സിംഗിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കിയത്. ഐ.ടി.ഐ ഡിപ്ലോമയും 19 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമുള്ള ഹർപ്രീത് സിംഗ്, ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ഏജന്റിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് 2013 സെപ്റ്റംബർ 19-ന് രണ്ട് കരാറുകളിലായി 202248 രൂപയോളം നൽകി. തുടർന്ന് 2014 നവംബർ 3-ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സഹസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 4400 യു.എസ് ഡോളറും(ഏകദേശം 2.70 ലക്ഷം രൂപ) അടച്ചു. അങ്ങനെ ആകെ 4.7 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കൺസൾട്ടൻസിക്ക് നൽകിയത്.
എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലി വാഗ്ദാനമോ വിസയോ ലഭിച്ചില്ല. സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടിയോ തുടർനടപടികളോ ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിസ് എ.പി സാഹിയും അംഗം ഭാരത് കുമാർ പാണ്ഡ്യയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സ്ഥാപനം നൽകിയ റിവിഷൻ ഹർജിയാണ് ദേശീയ കമ്മീഷൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്.
ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ. എന്നാൽ 2013-ൽ പണം വാങ്ങിയിട്ടും 2015 ഒക്ടോബറിൽ മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് ബാങ്ക് കാനഡയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഈ വലിയ കാലതാമസത്തിനോ സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയ്ക്കോ കൃത്യമായ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിനായില്ല.
ദുബായിലെ ജി.എസ്.ബി.സി എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നൽകിയ 4400 ഡോളറിന് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന കൺസൾട്ടൻസിയുടെ വാദം കമ്മീഷൻ തള്ളി. ഈ പണമിടപാടും ഇതേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പരാതി നൽകാൻ വൈകിയെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാദവും കോടതി തള്ളി. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുമായി സ്ഥാപനം നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായും, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഒരിക്കലും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച ദേശീയ കമ്മീഷൻ 1.80 ലക്ഷം രൂപയും 4400 യു.എസ് ഡോളറും നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു.