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    കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പ്രതിഷേധം; അഭിജീത് ദിപ്‌കെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായില്ല

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    കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പ്രതിഷേധം; അഭിജീത് ദിപ്‌കെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായില്ല
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    അഭിജീത് ദിപ്‌കെ

    ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 16ന് നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൻസ് ലഭിച്ച കോക്ക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്‌കെ ചൊവ്വാഴ്ച മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായില്ല. ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റൊരു ദിവസം ഹാജരാകാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അദ്ദേഹം ഹാജരാകുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നിലവിൽ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലെന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 16ന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ നടന്ന 'ലഹ്‌റാ ദോ തിരംഗ' പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദിപ്‌കെയെ അന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

    ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലും 'ലഹ്‌റാ ദോ തിരംഗ' എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട മാർച്ചിനിടെയുമായി 150ഓളം പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു

    പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഡൽഹിയിലുടനീളം 6,000ത്തിലധികം പൊലീസുകാരെയും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

    പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കോക്ക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ അഭിജീത് ദിപ്‌കെയെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അഭിഭാഷകരെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു.

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    News Summary - Connaught Place protest; Abhijeet Dipke did not appear at the police station
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