പുതുലോക ക്രമത്തിന് രാഹുലിന്റെ ആഗോള സഖ്യം; വിദ്വേഷ–വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘നമ്മുടെ ലോകം’ പ്രഖ്യാപനം, ഭാരത ഉച്ചകോടി ഹൈദരാബാദിൽ

പുതുലോക ക്രമത്തിന് രാഹുലിന്റെ ആഗോള സഖ്യം; വിദ്വേഷ–വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘നമ്മുടെ ലോകം’ പ്രഖ്യാപനം, ഭാരത ഉച്ചകോടി ഹൈദരാബാദിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ചിന്തകരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിദ്വേഷത്തിനും വിഭജനത്തിനുമെതിരെ ആഗോള സഖ്യത്തിന് കോൺഗ്രസ്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയം പ്രയോഗവത്കരിച്ച് ലോകത്തെ എല്ലാ പുരോഗമന പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നമ്മുടെ ലോകം (അവർ വേൾഡ്) എന്ന ആഗോള ചിന്താവേദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം 12 മുതൽ 14 വരെ ഹൈദരാബാദിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത ഉച്ചകോടിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിദേശകാര്യ വിഭാഗം ചെയർമാൻ സൽമാൻ ഖുർഷിദ്, പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഗുർദീപ് സിങ് സപ്പൽ എന്നിവർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, നയരൂപകർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ, സിവിൽ സമൂഹ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിനായുള്ള പുതിയ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്താനുമായി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും
നാളത്തെ പുതുലോക ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയെയും ലോകത്തെയും കുറിച്ചുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രയോഗവത്കരിക്കുകയാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ സംഘാടകരായ ഭാരത ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൽമാൻ ഖുർശിദ് പറഞ്ഞു.
ബ്രസീലിലും ഹംഗറിയിലും സെർബിയയിലും നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഫലങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഉച്ചകോടി. ആഗോള വ്യാപകമായുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചിന്താവേദി രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ആശയം കഴിഞ്ഞ വർഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജർമനി സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ഉദിച്ചതെന്ന് ഗുർദീപ് സപ്പൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വിഭജനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമാകെ തഴച്ചുവളരുകയായിരുന്നു.
ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരു ശത്രുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചാൽ മതിയെന്നുമുള്ള സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയം നേതാക്കളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കമ്പനികളുടെ കൈകളിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ഇത് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമല്ലെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുരോഗമന ലിബറൽ പാർട്ടികൾ ഈ വെല്ലുവിളി എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള ആലോചനയിലാണ്.
പ്രോപഗണ്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സംവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ആഗോള തലത്തിൽ പുരോഗമന പാർട്ടികൾ ഏറെ താൽപര്യപൂർവം പഠിക്കുകയാണെന്ന് സപ്പൽ പറഞ്ഞു.