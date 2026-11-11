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    പുതുലോക ക്രമത്തിന് രാഹുലിന്റെ ആഗോള സഖ്യം; വിദ്വേഷ–വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘നമ്മുടെ ലോകം’ പ്രഖ്യാപനം, ഭാരത ഉച്ചകോടി ഹൈദരാബാദിൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/congress
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പു​രോ​ഗ​മ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും ചി​ന്ത​ക​രെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ആ​ഗോ​ള സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ആ​ശ​യം പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ പു​രോ​ഗ​മ​ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ലോ​കം (അ​വ​ർ വേ​ൾ​ഡ്) എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള ചി​ന്താ​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഈ ​മാ​സം 12 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​ത ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ഷി​ദ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഗു​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് സ​പ്പ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 70 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​യി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    നാ​ള​ത്തെ പു​തു​ലോ​ക ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും ലോ​ക​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് തെ​ല​ങ്കാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഭാ​ര​ത ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​​തെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ശി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ്ര​സീ​ലി​ലും ഹം​ഗ​റി​യി​ലും സെ​ർ​ബി​യ​യി​ലും ന​ട​ന്ന പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും യു.​എ​സ് ഇ​ട​ക്കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ​യും ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി. ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ള്ള പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചി​ന്താ​വേ​ദി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജ​ർ​മ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഗു​ർ​ദീ​പ് സ​പ്പ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി വി​​​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​മാ​കെ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു ശ​ത്രു​വി​നെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് ജ​നം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പു​രോ​ഗ​മ​ന ലി​ബ​റ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി എ​ങ്ങ​നെ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്.

    പ്രോ​പ​ഗ​ണ്ട​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ടം ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മ​ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​​പൂ​ർ​വം പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​പ്പ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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