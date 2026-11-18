അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല?; അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും (എസ്.പി) തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരുപാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2022-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതുമായ സീറ്റുകളാണ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് പ്രധാനമെങ്കിൽ, സഖ്യത്തിലെ 'അന്തസ്സും' അർഹമായ പരിഗണനയുമാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന മുഖ്യ ഉപാധി. തങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും ആത്മാഭിമാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയസാധ്യതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചർച്ചകളുടെ രീതിയും സമിതികളും
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിനിടെ അഖിലേഷ് യാദവ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്കായി ഇരുപാർട്ടികളും സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സമിതികളുടെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം രാഹുലും പ്രിയങ്കയും അഖിലേഷ് യാദവുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, യു.പി ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര ഗൗതം, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ആരാധന മിശ്ര, ഇമ്രാൻ മസൂദ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചർച്ചകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കും. എസ്.പി പക്ഷത്തുനിന്ന് രാജീവ് റായ്, ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നവംബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ഈ സമിതികൾ യോഗം ചേരും.
'ബി.ജെ.പിയെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. സഖ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം വിജയിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഏകാധിപത്യപരവും അഹങ്കാരപരവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ 'അന്തസ്സ്' സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ', എസ്.പി നേതാവ് രാജീവ് റായ് പറഞ്ഞു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ കടുത്ത നിലപാടും കണക്കുകളും
നിലവിൽ എസ്.പി എം.എൽ.എമാരുള്ള സീറ്റുകളിലും, 2022-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സീറ്റുകളിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് എസ്.പി നേതാക്കൾ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 403 അംഗ നിയമസഭയിൽ 2022-ൽ എസ്.പി 111 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും 223 സീറ്റുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ 334 സീറ്റുകളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് പരമാവധി 69 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ തവണ ആർ.എൽ.ഡിക്ക് 33 സീറ്റും, രാജ്ഭറിന്റെ പാർട്ടിക്ക് 17 സീറ്റും, മറ്റ് ചെറുപാർട്ടികൾക്ക് 4 സീറ്റുമാണ് എസ്.പി നൽകിയിരുന്നത് (ജയന്ത് ചൗധരിയും ഓം പ്രകാശ് രാജ്ഭറും നിലവിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ ഭാഗമാണ്).
കോൺഗ്രസിന് നിലവിൽ യു.പിയിൽ 6 ലോക്സഭാ എം.പിമാരാണുള്ളത്. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഇത് 30 സീറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. എസ്.പിയുടെ നിലപാട് അനുസരിച്ച് അമേഠി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള അമേഠി, ഗൗരിഗഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല (നിലവിൽ ഇവ എസ്.പിയുടെ കൈവശമാണ്). റായ്ബറേലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള ബച്ഛ്രവാൻ, സരേനി, ഹർചന്ദ്പൂർ, ഉഞ്ചഹാർ നിയമസഭാ സീറ്റുകളും എസ്.പിയുടെ കൈവശമാണ്. എന്നാൽ പാർലമെന്റ് സീറ്റുകൾ വിജയിച്ച അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും ചില നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് അന്തിമഘട്ട ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.
2022-ലെ കണക്കുകളും അന്തിമ തീരുമാനവും
2022-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 399 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് വെറും രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. അതേസമയം ബി.ജെ.പി 255 സീറ്റുകളും (57 സീറ്റുകളുടെ കുറവ്) എസ്.പി 111 സീറ്റുകളും (64 സീറ്റുകളുടെ വർദ്ധനവ്) നേടി. എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ അഖിലേഷ് യാദവിന് ഉത്തർപ്രദേശ് ജയിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാദം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സഖ്യമായി നേരിടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എസ്.പി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പൊതുധാരണയുണ്ടെങ്കിലും, കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവും ചേർന്നായിരിക്കും എടുക്കുക. എങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നക്കത്തിലേക്ക് (99-ന് മുകളിൽ) എത്താൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണെന്നാണ് എസ്.പി നേതാക്കളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.