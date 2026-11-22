വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ചട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സെബി നീക്കം; അടച്ച പഴുതുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള അധിക വെളിപ്പെടുത്തൽ ചട്ടങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള സെബി നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനശിലയായ വിശ്വാസ്യത, സുതാര്യത, നിക്ഷേപക സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ഇത് പൂർണമായും പിൻവലിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് തീർച്ചയായും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്; എന്നാൽ അവ്യക്തവും സങ്കീർണ്ണവുമായ വിദേശ ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനകളുള്ള നിക്ഷേപകരെയല്ല വേണ്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നത് മൂലധന വിപണിയുടെ വിശുദ്ധിയും സുതാര്യതയും ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടാകരുതെന്നും പാർട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മോദിയുടെ 'ഫിക്കി' പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ 'മൊദാനി'ക്ക് വേണ്ടി സെബിയുടെ നീക്കം: ജയറാം രമേശ്
നവംബർ 19-ന് 'ഫിക്കി' വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖരെ വിമർശിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്, 2023 ആഗസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന കർശന വെളിപ്പെടുത്തൽ ചട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകളയാൻ സെബി കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. 'എക്സി'ലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും സെബിയെയും കടന്നാക്രമിച്ചത്. ആഭ്യന്തര സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമോ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപമോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ പ്രധാനമന്ത്രി, വിപണിയുടെ സുതാര്യത ബലികഴിച്ചും വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർക്ക് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ച് ഓഹരി വിപണിയെ പിടിച്ചുനിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിദേശ ഫണ്ടുകളും കടലാസ് കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ച് 'മൊദാനി' ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം കമ്പനികളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ബിനാമി നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ 2023 ജനുവരിയിൽ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിരുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സെബിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് 2023 ജൂൺ 28-ന് സെബി ബോർഡ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം നിക്ഷേപമുള്ള എഫ്.പി.ഐകൾ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു 2023 ആഗസ്റ്റിലെ നിബന്ധന.
അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിൽ വൻതോതിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ഫണ്ടുകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിനോദ് അദാനിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രേഖകളില്ലെന്ന് 2026 സെപ്റ്റംബറിലെ സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണം അർഹിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതേ ഉത്തരവിൽ സെബി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ഉടമകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് അന്ന് തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ തടസ്സമായതെന്നും, ഇപ്പോൾ ആ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ പഴയ പഴുതുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയാണെന്നും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകൾ, പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇളവുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച 5.61 ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സെബിയുടെ വിശദീകരണം
വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനും ആഗോള നിലവാരത്തിനൊത്ത് ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ പുറത്തിറക്കിയതെന്നാണ് സെബിയുടെ വിശദീകരണം. യു.എസ്, യു.കെ, സിംഗപ്പൂർ, ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോംഗ് തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിധി 25 ശതമാനമായിരിക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇത് 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയാണെന്ന് സെബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പുറമെയുള്ള അധിക വെളിപ്പെടുത്തൽ ചട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും നിക്ഷേപകർക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് സെബിയുടെ വാദം. ഡിസംബർ 11 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം.