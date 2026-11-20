‘ഇനി ബിരിയാണി കൊടുക്കും’; പാകിസ്താൻ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇരുന്ന മോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാക് മന്ത്രി മുസദ്ദിഖ് മാലിക്കിനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എസ്.സി.ഒ നാഗരികതാ സംവാദ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. ഇന്ത്യയുടെ കൈ വെട്ടിമാറ്റുമെന്നും രക്തം ചിന്തിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മുസദ്ദിഖ് മാലികെന്നും രാജ്യത്തെ എന്നും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോദി, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഭീകരരെ അയക്കുന്ന പാകിസ്താന്റെ പ്രതിനിധിക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഒഫീഷയൽ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. ഇനി പാക് മന്ത്രിക്ക് ബിരിയാണി വിളമ്പുകയും താജ്മഹൽ സന്ദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പോസ്റ്റിൽ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്.
പാകിസ്താൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുസദ്ദിഖ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയത്. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ പാക് നേതാവാണ് മുസദ്ദിഖ്. നവംബർ 20 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന സംവാദ വേദിയിൽ പാകിസ്താൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
2025 മേയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുണ്ടായ നാല് ദിവസം നീണ്ട സൈനിക സംഘർഷത്തിന് ശേഷം പാക് മന്ത്രിമാരാരും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകിയതോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള സംഘർഷത്തിന് വഴിവെച്ചത്. തുടർന്ന് നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി.
സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച പാക് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുസദ്ദിഖ്. ജൂണിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കവെ ‘നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നവരുടെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റും’ എന്ന പ്രകോപനപരമായ പരാമർശവും മാലിക് നടത്തിയിരുന്നു. എസ്.സി.ഒ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മാലിക് എത്തിയതെന്ന് പാകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.