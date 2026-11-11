രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയിൽ ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ്; ‘ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ അന്വേഷണം വേണം’text_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയിൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അന്വേഷണം സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ്. ക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായും ഭരണനിർവഹണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബി.ജെ.പി, ആർ.എസ്.എസ്, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വി.എച്ച്.പി) സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭരണനിർവഹണം, ക്ഷേത്ര നിർമാണം, സംഭാവന ശേഖരണം, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സംഭാവന കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും ജയ്റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
2021ൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ അക്കൗണ്ട് മുൻ ചുമതലക്കാരനും ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന മഹിപാൽ സിങ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി ചമ്പത് റായി, ഗോപാൽ റായി എന്നിവരെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുപകരം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്.
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും ചമ്പത് റായിയെയും ഗോപാൽ റായിയെയും എങ്ങനെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും ജയ്റാം രമേശ് ചോദിച്ചു. ട്രസ്റ്റ് ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്ക് 40 ശതമാനം കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന എൻജിനീയറും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഓഡിയോ തെളിവ് ചമ്പത് റായിക്ക് നൽകിയതിനുപിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് നീക്കി. ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിട്ടും ചമ്പത് റായി, അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റായി എന്നിവരെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികൾക്കുപകരം സാക്ഷികളാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരിമാരുടെ നിയമനത്തിനായി പരസ്യങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളും പരിശീലന സമിതികളും സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, കോടികൾ ലഭിക്കുന്ന കാണിക്ക എണ്ണൽ മുറിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനത്തിന് പരസ്യങ്ങളോ അഭിമുഖങ്ങളോ നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും ജയ്റാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.