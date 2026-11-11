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    രാമക്ഷേത്ര കൊള്ളയിൽ ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ്; ‘ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ അന്വേഷണം വേണം’

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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര കൊ​ള്ള​യി​ൽ ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബി.​ജെ.​പി, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് (വി.​എ​ച്ച്.​പി) സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം, ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം, സം​ഭാ​വ​ന ശേ​ഖ​ര​ണം, ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2021ൽ ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് മു​ൻ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ഹി​പാ​ൽ സി​ങ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ച​മ്പ​ത് റാ​യി, ഗോ​പാ​ൽ റാ​യി എ​ന്നി​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ച​മ്പ​ത് റാ​യി​യെ​യും ഗോ​പാ​ൽ റാ​യി​യെ​യും എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്നും ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് ചോ​ദി​ച്ചു. ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ ഓ​ഡി​യോ തെ​ളി​വ് ച​മ്പ​ത് റാ​യി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കി. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​ര​ത്തെ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ച​മ്പ​ത് റാ​യി, അ​നി​ൽ മി​ശ്ര, ഗോ​പാ​ൽ റാ​യി എ​ന്നി​വ​രെ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​ക്കി​യ​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പൂ​ജാ​രി​മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന സ​മി​തി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, കോ​ടി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ണി​ക്ക എ​ണ്ണ​ൽ മു​റി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളോ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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