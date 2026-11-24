യു.പിയിൽ 100 സീറ്റ് ചോദിച്ച കോൺഗ്രസിന് 26 നൽകാമെന്ന് എസ്.പി; സീറ്റിനായി ആരുടെ മുന്നിലും യാചിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി) കോൺഗ്രസിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് 26 സീറ്റുകൾ. അതിന് പിന്നാലെ സീറ്റിനായി തങ്ങൾ ആരുടെയും മുന്നിൽ യാചിക്കുന്നില്ലെന്നും സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പര സഹകരണമാണ് വേണ്ടതെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ നൂറിൽപരം സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് എസ്.പി 26 സീറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.
ആകെയുള്ള 403 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 26 എണ്ണം നൽകാമെന്ന നിർദേശമാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രാഥമികമായി കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വെച്ചതെന്ന് എസ്.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാം ഗോപാൽ യാദവ് പറഞ്ഞു.
2022-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ച രണ്ട് സീറ്റുകൾ, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ നാല് സീറ്റുകൾ, എസ്.പിക്ക് 60,000-70,000 വോട്ടുകളും കോൺഗ്രസിന് ഏകദേശം 2,000 വോട്ടുകളും ലഭിച്ച 20 സീറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ 26 സീറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്.
തങ്ങൾ ആരോടും ഒന്നും യാചിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് എം.പിയുമായ ഇമ്രാൻ മസൂദ് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചത്. സഖ്യത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ലെന്നും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2022ൽ ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രം നേടിയ കോൺഗ്രസ് 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്.പിയുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ച 17 സീറ്റുകളിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.