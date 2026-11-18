‘അമിത് ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, അടുത്തത് മോദിയായിരുന്നു, അന്വേഷണം തടഞ്ഞത് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ’; ഇപ്പോള് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് വീരപ്പ മൊയ്ലിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഗുജറാത്ത് കലാപക്കേസില്, അന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞതിനു പിന്നിൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എം. വീരപ്പ മൊയ്ലി.
യു.പി.എ സര്ക്കാറിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഇപ്പോള് നമ്മള് അതിന്റെ ഫലം അനുവഭിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കർണാടക പി.സി.സി ഓഫിസില് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ‘ബിലോങ്ങിങ് എ ജേണി ഓഫ് ലവ്’ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മൊയ്ലി.
‘സൊഹ്റാബുദ്ദീന് ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല് കേസില് 2010 ല് അമിത് ഷാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുജറാത്തിന് പുറത്തുകഴിയേണ്ടി വന്നു. അടുത്തായാള് ആകേണ്ടിയിരുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. പക്ഷേ, യു.പി.എ സര്ക്കാര് അന്വേഷണം നിര്ത്തിവച്ചു.
അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്മോഹന് സിങ്ങായിരുന്നില്ല, മറ്റ് ചില നേതാക്കളായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നില്. കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോള് പറയുന്നില്ല’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2010-11ല് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു മൊയ്ലി.
2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനുശേഷം സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് 2009 ല് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിച്ചത്. കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗുഢാലോചനയെപ്പറ്റി എസ്.ഐ.ടി 2010 ല് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2012ല് ക്ലീന്ചിറ്റ് നല്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എന്നതിലുപരി ജനാധിപത്യത്തിനും ദരിദ്രർക്കും സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുമായി പൊതുജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (കെ.പി.സി.സി) പ്രസിഡന്റ് ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
അധികാരത്തിനുവേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പദം പോലും വേണ്ടെന്നുവെച്ച സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമാനതകളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1998 മാർച്ചിൽ സോണിയ ഗാന്ധി എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതകളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ശക്തമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയത്. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കാൻ സോണിയക്ക് കഴിഞ്ഞതായി ഹരിപ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1999 ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകയിലെ ബെള്ളാരിയിൽ നിന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി മത്സരിച്ച സംഭവവും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. സോണിയയുടെ വിദേശജന്മം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ബി.ജെ.പി നടത്തിയ പ്രചാരണം അന്ന് വോട്ടർമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
ബെള്ളാരിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുന്നതിനാണ് അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഓസ്കർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം താൻ ബെംഗളൂരു സൗത്തിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചതെന്നും ഹരിപ്രസാദ് വെളിപ്പെടുത്തി.
2004ൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അത് നിരസിച്ച് മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്ത സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ വേറിട്ട സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.