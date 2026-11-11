ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് കോൺഗ്രസ് മാത്രം; പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി

ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് കോൺഗ്രസ് മാത്രം; പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡിtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയുമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മറ്റ് പാർട്ടികൾ ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഗമായാലും കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും അവരുടെ കൂടെ ചേരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനത്തിന്റെയും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ദിനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്ഡി.
"ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ പോരാടുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ബി.ജെ.പിയുമായി ചേരില്ല. മറ്റേതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവരുമായി കൈകോർക്കാം," രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബി.ആർ.എസ്) ചിഹ്നം ഡൽഹിയിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ താമരയായി മാറിയെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പരിഹസിച്ചു. ബി.ആർ.എസ് അധ്യക്ഷൻ കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും കുടുംബവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ റാവുവിന്റെ ഉർദു പ്രാവീണ്യത്തിൽ വീഴരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "കെ.സി.ആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാവുവിനെ പിന്തുണക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത് അദ്ദേഹം നല്ല ഉർദു സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, എന്നാൽ അത് ഒരു തന്ത്രമാണ്," റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നാല് ശതമാനം സംവരണം കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പൊലീസ് ഓഫീസർമാരും ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ആകാൻ ഈ ക്വാട്ട സഹായിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമിത് ഷായെ 'മുസാഫിർ' അഥവാ വിനോദസഞ്ചാരി എന്നാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
"ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുസാഫിർ തെലങ്കാനയിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം ചേവല്ലയിൽ പോയി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാല് ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷ സംവരണം നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മറ്റെവിടെ നിന്നും വരുന്ന ഇത്തരം വിനോദസഞ്ചാരികൾ തെലങ്കാനയിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ആ മുസാഫിറിനോട് പറഞ്ഞു. അത്തരം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നാല് ശതമാനം സംവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിരിക്കുന്നത്," രേവന്ത് റെഡ്ഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.