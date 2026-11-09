പരാതി പറയാനെത്തിയയാളെ തമിഴ്നാട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ മർദിച്ചെന്ന് പരാതി; പിന്നാലെ നിഷേധം

പരാതി പറയാനെത്തിയയാളെ തമിഴ്നാട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ മർദിച്ചെന്ന് പരാതി; പിന്നാലെ നിഷേധംtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ടി.വി.കെ. എം.എൽ.എയുമായ രവിശങ്കറിനെതിരെ താൻ ഉന്നയിച്ച മർദനാരോപണത്തിൽ നിന്ന് പരാതിക്കാരനായ കാർത്തിക് കുമാർ പിന്മാറി. തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമവും മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങളും എം.എൽ.എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മർദിച്ചെന്നായിരുന്നു കാർത്തിക് കുമാറിന്റെ ആദ്യ ആരോപണം. എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ സംഭവത്തെ വളച്ചൊടിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദീപാവലി ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് തുറൈയൂർ എം.എൽ.എയെ കാണാൻ കാർത്തിക് കുമാർ എത്തിയത്. പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമവും മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, എം.എൽ.എ തന്നെ അസഭ്യം പറയുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് കാർത്തിക് കുമാർ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എം.എൽ.എ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ കാർത്തിക് കുമാറിനെ മണച്ചനല്ലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കയി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രവിശങ്കറിനൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കാർത്തിക് കുമാർ തന്റെ നിലപാട് തിരുത്തിയത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നേരിയ ഉന്തും തള്ളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മറ്റൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻപ് രവിശങ്കറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് താനെന്നും ഇരുവരും ഒരേ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്നും കാർത്തിക് കുമാർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളവരെയും ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.