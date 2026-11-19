തേങ്ങക്ക് ലേലത്തിൽ 2.55 ലക്ഷം രൂപ; സ്വന്തമാക്കി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഒരു തേങ്ങക്ക് ലഭിച്ചത് 2.55 ലക്ഷം രൂപ. സാധാരണ നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള തേങ്ങക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ലേലത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ തുക ലഭിച്ചത്. മധുരക്ക് സമീപമുള്ള ചെല്ലംപട്ടി സ്വദേശിനി രേണുകയാണ് വാശിയേറിയ ലേലത്തിനൊടുവിൽ തേങ്ങ സ്വന്തമാക്കിയത്.
11,000 രൂപയിലായിരുന്നു ലേലം ആരംഭിച്ചത്. ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ സ്വദേശി ഗുണശേഖരൻ ലേലത്തുക 2.45 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയർത്തി. എന്നാൽ, 10,000 രൂപ കൂടി വർധിപ്പിച്ച് 2.55 ലക്ഷം രൂപക്ക് രേണുക തേങ്ങ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ലേലത്തിനൊടുവിലാണ് വിജയിയെ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ രേണുകയെയും കുടുംബത്തെയും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരിക്കുകയും സമ്മാനം കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
കന്ദഷഷ്ഠി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന മുരുകന്റെയും പത്നിമാരായ വള്ളിയുടെയും ദൈവയാനൈയുടെയും തിരുക്കല്യാണ ചടങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച തേങ്ങയാണിത്. വിവാഹച്ചടങ്ങിനിടെ തിരുമാംഗല്യം (താലി) ചാർത്തിയത് ഈ തേങ്ങയിലായിരുന്നു. ചടങ്ങിനുശേഷം തേങ്ങ ലേലത്തിന് വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം നടക്കാനും കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകാനും ഈ തേങ്ങ സഹായിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ലേലം നടക്കാറുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ലേലത്തുക ഉയരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് തേങ്ങ ലേലത്തിൽ പോയത്. മുൻപ് ഉത്രം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ലേലത്തിൽ ഒരു തേങ്ങക്ക് 3.03 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 10ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ആറ് ദിവസം നീണ്ട കന്ദഷഷ്ഠി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. അസുരരാജാവായ ശൂരപദ്മനെ മുരുകൻ വധിച്ചതിന്റെ ഓർമ പുതുക്കുന്ന സൂരസംഹാരമാണ് (ശൂരൻപോര്) ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ്. മാതാവായ പാർവതി ദേവി നൽകിയ വേൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുരുകൻ ശൂരപദ്മനെ വധിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വാസം. തിന്മക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് സൂരസംഹാരം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
തമിഴ് മാസമായ ഐപാസിയിൽ നടക്കുന്ന കന്ദഷഷ്ഠി ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തിയത്. മുരുകന്റെ ആറ് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളായ അറുപടൈവീടുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശൂരപദ്മനുമായുള്ള യുദ്ധം നടന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തിരുച്ചെന്തൂരിലെ കടൽത്തീരത്തും വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കുണ്ടായി.