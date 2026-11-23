യുവജനങ്ങൾക്കായി ‘കോക്ക്രോച്ച് ക്ലബ്’; പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി സിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യുവജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും പഠിക്കാനും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭവുമായി കോക്ക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (സി.ജെ.പി). ‘കോക്ക്രോച്ച് ക്ലബ്’ എന്ന പേരിൽ സ്ഥിരം കൂട്ടായ്മക്കുള്ള ഇടം ഒരുക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള സംവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡ് അപ് കോമഡി, മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനുള്ള പഠനസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ക്ലബിന്റെ ഭാഗമാകും.
നവംബർ 22ന് സി.ജെ.പി സഹ കൺവീനറും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ സൗരവ് ദാസാണ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യുവതലമുറയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വളർത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘എല്ലാത്തിനുമുപരി, സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ യുവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇടമായിരിക്കും കോക്ക്രോച്ച് ക്ലബ്. ഇവിടെ ആരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്തുടരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടമായിരിക്കും ഇത്’ -സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.
മഹാത്മാ ഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ബി.ആർ. അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചിന്തകരുടെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും സംവദിക്കാനും ക്ലബിൽ അവസരമുണ്ടാകും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പുറമെ സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കാനും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും ഒരുക്കാനാണ് പദ്ധതി.
അതേസമയം, ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള വേദി മാത്രമായിരിക്കില്ല കോക്ക്രോച്ച് ക്ലബെന്ന് സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. വിനോദത്തിനും ചിരിക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഇവിടെ ഇടമുണ്ടാകും.
‘എന്റെ തലമുറ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരല്ല. വിശ്രമിക്കാനും ചിരിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അവസരം വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തത്സമയ കലാപരിപാടികൾക്കും സ്റ്റാൻഡ് അപ് കോമഡിക്കുമെല്ലാം ക്ലബിൽ ഇടമുണ്ടാകും’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഭിജീത് ദിപ്കെ സ്ഥാപിച്ച കോക്ക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധനേടിയത്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വിമർശനത്തിനുള്ള മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതീകം പാറ്റയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ പോരായ്മകൾക്കെതിരെ ജൂൺ ആറിന് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി സൗരവ് ദാസിനെ സംഘടനയുടെ മുഖ്യ വക്താവായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
ജൂൺ നാലിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് 171 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പുതിയ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കപ്പുറം വർഷം മുഴുവൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള വേദിയായി ക്ലബിനെ മാറ്റാനാണ് ശ്രമം.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും പഠനനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും സി.ജെ.പി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ശബ്ദമുയർത്തണമെന്ന് സംഘടനാ വക്താവ് അശുതോഷ് റാങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുവതലമുറയുടെ ഊർജവും ആശയങ്ങളും രാജ്യത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ക്ലബിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. ലോകം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും സങ്കൽപിക്കാൻ പുതുതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കണം.
‘യുവതലമുറയായ നമ്മൾ കോക്ക്രോച്ച് ക്ലബിലൂടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തും’ എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനം അവസാനിപ്പിച്ചത്.