മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും; രണ്ട് സുപ്രധാന കേസുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മതവിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അഹ്സനുദ്ദീൻ അമാനുല്ലയുടെ ബെഞ്ചിൽനിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെ രാജ്യവ്യാപക പ്രാധാന്യമുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളാക്കി മാറ്റി ബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മൃഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ജസ്റ്റിസ് അമാനുല്ലയുടെ ബെഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് നാലിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പശുക്കളും കിടാക്കളുമാണെന്നത് ഉത്തരവ് വിവാദമാകാൻ കാരണമായി.
ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് പശുക്കൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്ന ആശങ്കയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പശുക്കളെ 'ഗോമാതാവായി' ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളെ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ കടത്തി മാറ്റേണ്ടിവരാമെന്നും മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകാമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരായ ക്രൂരത തടയൽ നിയമം, 1960ന്റെ ലംഘനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പകരം, മതിയായ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗോശാലകളിൽ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ബെഞ്ച് സ്വമേധയാ ഇത്തരം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരും വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുകൾ വിവിധ ബെഞ്ചുകൾക്ക് വീതിച്ചുനൽകാനുള്ള അധികാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ അനധികൃത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ലോഗനാഥൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്' എന്ന കേസും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തിരിച്ചുവിളിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടം നിർമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസിന്റെ പരിധി മാർച്ച് 25ന് ജസ്റ്റിസ് അമാനുള്ളയുടെ ബെഞ്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും നഗരസഭകളെ കേസിൽ കക്ഷികളാക്കുകയും ചെയ്തു.
മറ്റ് ബെഞ്ചുകളും സമാനമായി പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ രാജ്യവ്യാപക വിഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഉചിതമായ ബെഞ്ചുകൾക്ക് കൈമാറും.