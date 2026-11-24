ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് കണ്ണുനട്ട് ചൈനീസ് ചാര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ; നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക താവളങ്ങളും ജാംനഗർ റിഫൈനറിയുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സമയത്ത് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് മൂന്ന് ചൈനീസ് ചാര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാക്കിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ കമ്പനിയായ ദിഗന്തരയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദി പ്രിന്റാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.
നിങ്സിയ-14, ഗാവോഫെൻ-11, യാവോഗൻ-30 എന്നീ മൂന്ന് ചൈനീസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് 2025 മേയ് 10, 11 തീയതികളിൽ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഭുജ്, നളിയ, ജാംനഗർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും നിരീക്ഷണം. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെയും വ്യോമസേനയുടെയും താവളങ്ങൾക്ക് പുറമെ തുറമുഖങ്ങൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറി സമുച്ചയം തുടങ്ങിയ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിരീക്ഷണ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ച മേയ് ഏഴുമുതൽ നാലുദിവസത്തെ സൈനിക നടപടിയുടെ കാലയളവിലുടനീളം ചൈനീസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുദ്ധമേഖലകളിൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. മേയ് ഏഴിന് യാവോഗൻ-43 01G ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായും ഇത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കൂടുതൽ സമയം കടന്നുപോകാൻ സഹായിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് തീരം?
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ പ്രധാനമായും ജമ്മു കശ്മീർ, പഞ്ചാബ് മേഖലകളിലായിരുന്നു കരയുദ്ധം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മേയ് ഏഴിനും പത്തിനും ഇടയിൽ ഗുജറാത്തിലും ഡ്രോൺ നീക്കങ്ങൾ, മുൻകരുതൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക്ഔട്ടുകൾ, വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചിടൽ, തുറമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളുണ്ടായി.
ഭുജ്, നളിയ, ജാംനഗർ, കച്ച് അതിർത്തി മേഖലകൾ സംഘർഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്നതും പാകിസ്താന്റെ സമുദ്രാതിർത്തികൾക്ക് സമീപമുള്ളതുമാണ് ഗുജറാത്ത് തീരത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. നാവികസേന, വ്യോമസേന, വാണിജ്യം, ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നിരവധി നിർണായക സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.
പാകിസ്താൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഭുജിലെ വ്യോമസേനാ താവളം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെയും അറബിക്കടലിലെയും നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ താവളത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ പാകിസ്താൻ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിടാൻ ശ്രമിച്ച സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭുജും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി സർക്കാർ പ്രസ്താവനകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ കച്ചിലുള്ള നളിയ വ്യോമതാവളവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മറ്റൊരു കേന്ദ്രമാണ്.
ഗുജറാത്തിലെ ഐഎൻഎസ് സർദാർ പട്ടേൽ, ഐഎൻഎസ് ദ്വാരക തുടങ്ങിയ നാവികസേനാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ റിലയൻസിന്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറി സമുച്ചയവും ഗുജറാത്തിലുണ്ട്.
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ശേഷി
നിങ്സിയ-14, ഗാവോഫെൻ-11, യാവോഗൻ-30 എന്നിവക്ക് അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ശേഖരണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നിങ്സിയ ഉപഗ്രഹ പരമ്പര പ്രധാനമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈനിക റഡാറുകൾ, നാവിക കപ്പലുകളിലെ റഡാറുകൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് കഴിയും.
ഗാവോഫെൻ-11 ഉപഗ്രഹത്തിന് ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ 2022ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതിന് 0.8 മീറ്റർ പാൻക്രോമാറ്റിക് റെസല്യൂഷനും 3.2 മീറ്റർ മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ റെസല്യൂഷനുമുണ്ട്. ഇതുവഴി കപ്പലുകൾ, അവയുടെ ഏകദേശ വലുപ്പം, തുറമുഖങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ സ്ഥാനം, വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ, റൺവേകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
റഡാർ സിഗ്നലുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് യാവോഗൻ-30 ഉപഗ്രഹ പരമ്പരയും. ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിന്യാസം.
ചൈനയുടെ ഏറ്റവും ശേഷിയേറിയ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലകളിലൊന്നായാണ് 2024ൽ യുഎസ്-ചൈന സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ അവലോകന കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണ ശേഷി അമേരിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും യുഎസ് കമ്മിഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.