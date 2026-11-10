ധാക്കയിൽ ചൈനീസ് േവ്ലാഗർമാരുടെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബ്ലംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയുടെ ചേരികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചൈനീസ് േവ്ലാഗർമാരുടെയും ലൈവ് സ്ട്രീമർമാരുടെയും ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണം. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതര രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയുടേതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തെറ്റായ പ്രചാരണം. ഇന്ത്യയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, ശുചിത്വം, ഭക്ഷ്യരീതികൾ, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ കാണിക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ സംഘടിതമായ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ നീക്കമാണ് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ധാക്കയുടെ ടെക്പാര, ഉത്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ 150ഓളം ചൈനീസ് പൗരന്മാർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പകർത്തുകയും തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. മാസങ്ങളായി സമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അതിരാവിലെ മുതൽ രാത്രി വൈകും വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘം ഡൂയിൻ, വിചാറ്റ് പോലുള്ള ചൈനയിലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.