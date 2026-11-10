Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ധാക്കയിൽ ചൈനീസ് ​േവ്ലാ​ഗ​ർ​മാ​രു​ടെ​​​ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ധാക്കയിൽ ചൈനീസ് ​േവ്ലാ​ഗ​ർ​മാ​രു​ടെ​​​ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബ്ലം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ധാ​ക്ക​യു​ടെ ചേ​രി​ക​ളി​ൽ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് ചൈ​നീ​സ് ​േവ്ലാ​ഗ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യാ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണം. ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും പ​ട്ടി​ണി​യും കാ​ണി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടേ​താ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചി​ത്വം, ഭ​ക്ഷ്യ​രീ​തി​ക​ൾ, ദാ​രി​ദ്ര്യം എ​ന്നി​വ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ഇ​ന്ത്യാ വി​രു​ദ്ധ നീ​ക്ക​മാ​ണ് പി​ന്നി​​ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ധാ​ക്ക​യു​ടെ ടെ​ക്പാ​ര, ഉ​ത്ത​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 150ഓ​ളം ചൈ​നീ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ത​ത്സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കും വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം ഡൂ​യി​ൻ, വി​ചാ​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള ചൈ​ന​യി​ലെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Chinese bloggers' anti-India campaign in Dhaka
    Next Story
    X