'1962ൽ ചൈന എന്റെ ഗ്രാമം കൈവശപ്പെടുത്തി'; കോൺഗ്രസിനെതിരെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച 'ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി' എന്ന പരാമർശത്തിന് രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. 1962ലെ ഇന്ത്യാ-ചൈന യുദ്ധം, രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യം, കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നില എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച റിജിജു, ‘1962ലെ അപമാനത്തിന്’ കോൺഗ്രസ് മാപ്പ് പറയാൻ തയാറാണോയെന്നും ചോദിച്ചു. 1962ലെ സംഘർഷകാലത്ത് തന്റെ ഗ്രാമം ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിരൺ റിജിജു എക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് റിജിജു എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
1. 1962ൽ എന്റെ ഗ്രാമം ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തി. 1962ലെ അപമാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് മാപ്പ് പറയുമോ?
2. കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമായി നിലനിർത്തി. എന്തുകൊണ്ട്?
3. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ 'പാമ്പാട്ടികളുടെ നാട്' എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്?
4. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ 'ഹിന്ദു വളർച്ചാനിരക്ക്'എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അപമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?
ചൈനയിൽ നടന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്കിടെ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് റിജിജുവിന്റെ പ്രതികരണം.
‘കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ മേശയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മേശയിൽ ഇരിക്കാനാകില്ല’ എന്നായിരുന്നു മൂന്ന് നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഷിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ വാക്പോരുകൾ ഉടലെടുത്തത്. ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞ രാജ്യം മാത്രമായി മാറിയെന്നും, അതേസമയം ഇറാനും അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ പാകിസ്താൻ തിരക്കിലാണെന്നുമാണ് രാഹുൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തെയും പ്രതിച്ഛായയെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പിയും ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു. ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ ട്രംപിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാനീയങ്ങൾ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു എ.ഐ നിർമിത ചിത്രം ബി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ എക്സിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെയായിരിക്കും' ('കുച്ച് ഐസേ') എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.