'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ' പാകിസ്താന് ചൈന നൽകിയ പിന്തുണ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച തടയാനുളള നീക്കമെന്ന് യു.എസ് റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പാകിസ്താന് ചൈന നൽകിയ സൈനിക പിന്തുണ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച തടയാനുള്ള വിപുലമായ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് യു.എസ് കോൺഗ്രസ് പാനൽ. അതിർത്തിയിലെ സൈനിക സമ്മർദവും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം തടയാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യു.എസ്-ചൈന ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിവ്യൂ കമ്മീഷന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്.
ഏഷ്യയിലെ ചൈനയുടെ സ്വാധീനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയുടെ സഖ്യസംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തിസന്തുലിതാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈനയുടെ നിർമാണ മേഖലക്കും വിതരണ ശൃംഖലകൾക്കും ബദലായി ഇന്ത്യ മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2025 മേയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പാകിസ്താനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ചൈനക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന നിരീക്ഷണം. പാകിസ്താനുമായുള്ള ചൈനയുടെ സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് മുന്നണികളിൽ ഒരേസമയം സംഘർഷം നേരിടേണ്ടിവരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പാകിസ്താൻ വ്യോമസേനക്ക് നേരിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയതായി ചൈന ഈ വർഷം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് എൻജിനീയർ സാങ് ഹെങ്, സംഘർഷകാലത്ത് പാകിസ്താൻ വ്യോമസേനക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക വിന്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൈന പാകിസ്താന് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രാഹുൽ സിങ് നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പാകിസ്താന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനൊപ്പം, ചൈന അതിർത്തിയിൽ സൈനിക വിന്യാസവും അവകാശവാദങ്ങളും തുടരുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നാവിക സാന്നിധ്യവും ചാരപ്രവർത്തനവും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പാനൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നു. അതിർത്തിയിൽ സൈനികരെ വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ചൈന വികസിപ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ചൈന സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിർണായക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കുക, എൻജിനീയർമാരെ തിരിച്ചുവിളിക്കുക, ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമാണ മേഖലയിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ വഴി, ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ചൈനീസ് മരുന്ന് നിർമാണ മേഖലയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുറക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുന്നതോടെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ നിർമാണ കമ്പനികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ശുദ്ധ ഊർജ മേഖലയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ സൈനിക നവീകരണം, ആഭ്യന്തര നിർമാണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ ചൈനീസ് പങ്കാളിത്തത്തിന് നിയന്ത്രണം, അമേരിക്കയുമായുള്ള സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വളർച്ച ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് യന്ത്രങ്ങളെയും ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാൻ വലിയ നിക്ഷേപവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സമയവും ആവശ്യമായി വരുമെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ, വിതരണ ശൃംഖല, സമുദ്രസുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് യു.എസ് കോൺഗ്രസ് പാനൽ ശുപാർശ ചെയ്തു.