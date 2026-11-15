ഛഠ് പൂജ പ്രമാണിച്ച് ബംഗാളിൽ ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് വിലക്ക്; ഇറച്ചി മറക്കാൻ ചുവന്ന തുണി

ഛഠ് പൂജ പ്രമാണിച്ച് ബംഗാളിൽ ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് വിലക്ക്; ഇറച്ചി മറക്കാൻ ചുവന്ന തുണിtext_fields
കോൽക്കത്ത: പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിലെ ബിർഭും ജില്ലയിലെ രാംപൂർഹട്ടിൽ ഛഠ് പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഇറച്ചിക്കടകൾ അടച്ചിടാൻ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ നൽകിയ ഉത്തരവ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോൽക്കത്തയിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ഇറച്ചിക്കട ഉടമകൾക്കും രാംപൂർഹട്ട് മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സൗമെൻ ഭകത് ആണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്.
ഞായറും തിങ്കളും രാവിലെ 10 മണി വരെ കടകൾ അടച്ചിടാനാണ് നിർദ്ദേശം. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപന നടത്തുമ്പോൾ പച്ചയിറച്ചി ചുവന്ന തുണികൊണ്ട് മൂടണമെന്നും ഉത്തരവിലിടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഛഠ് പൂജപോലെയുള്ള ഒരു ഉത്സവത്തിന് എന്തിനാണ് ഇറച്ചിക്കടകൾ അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവിട്ടതെന്ന ചോദ്യവുമായി വിവിധ കോണുകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാംപൂർഹട്ടിന് സമീപത്താണ് പ്രശസ്തമായ താരപീഠം ശക്തിപീഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൗശികി അമവാസയ, കാളി പൂജ തുടങ്ങിയ മറ്റ് മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ പോലും ഇറച്ചിക്കടകൾ അടച്ചിടാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മത്സ്യവും ഇറച്ചിയും ബംഗാളി ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും വിവിധ ഉത്സവങ്ങളിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം, ഈ നീക്കം ബംഗാളിന്റെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, തീരുമാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സൗമെൻ ഭകത് വ്യക്തമാക്കി. കോടതി സമുച്ചയത്തിന് മുന്നിലുള്ള രണ്ട് കടകളിൽ മൃഗങ്ങളെ പരസ്യമായി കശാപ്പ് ചെയ്ത് റോഡരികിൽ വിൽപന നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതുവഴി വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പതിവായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രദേശങ്ങൾ മറക്കാൻ വ്യാപാരികളോട് പലതവണ വാക്കാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപ്പിലാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്ന് ചെയർമാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഛഠ് പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതവികാരങ്ങളും കടകളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും, നവംബർ 15, 16 തീയതികളിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കടകൾ തുറക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ അയൽക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെയാണ് കാലങ്ങളായി ഛഠ് പൂജ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മിൽട്ടൻ റഷീദ് പറഞ്ഞു.‘‘ഛഠ് പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് കടകൾ അടച്ചിടാൻ മൂന്നോ നാലോ ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ തന്നെ വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഛഠ് പൂജ ആഘോഷിക്കുന്നയാളാണ്. സർക്കാറിലെ മാറ്റത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആര് എന്ത് കഴിക്കണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്’ - അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.