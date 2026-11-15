സുപ്രിയ സുലെക്ക് പിന്നാലെ എൻ.സി.പി ലയന ചർച്ച തള്ളി ഛഗൻ ഭുജ്ബലും; പ്രശ്നം സുനേത്ര പവാർ?text_fields
മുംബൈ: നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻ.സി.പി) ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തടയിട്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്ത്. എൻ.സി.പി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രിയ സുലെ ലയന സാധ്യതകൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ, എൻ.സി.പി അധ്യക്ഷയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുനേത്ര പവാർ തീരുമാനമെടുക്കാതെ ലയനത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര ചർച്ചകൾ നടത്തിയാലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ഛഗൻ ഭുജ്ബലും വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച പൂനെയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ സുനേത്ര പവാറിന്റെ നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഈ മാസം ആദ്യം ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സുനേത്ര പവാർ പക്ഷത്തെ നേതാക്കളായ പ്രഫുൽ പട്ടേലും പാർത്ഥ് പവാറും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
സുനേത്ര പവാറിന്റെ നിലപാട് നിർണായകം; ഭുജ്ബൽ പറഞ്ഞതെന്ത്?
സുപ്രിയ സുലെ ലയന ചർച്ചകളോട് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാക്കളാണോ ലയന വിഷയം കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഛഗൻ ഭുജ്ബലിന്റെ മറുപടി. 'എത്ര ചർച്ചകൾ നടന്നാലും, പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സുനേത്ര പവാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ അവയ്ക്കൊന്നും ഫലമുണ്ടാകില്ല', ഭുജ്ബൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ അജിത് പവാർ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച അന്ന് ലയന ചർച്ചകൾക്ക് പൂർണവിരാമമായെന്നും മറുപക്ഷത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോളോ സന്ദേശമോ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രിയ സുലെ ശനിയാഴ്ച നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അജിത് പവാറിന്റെ മരണശേഷം പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവിയും ഏറ്റെടുത്ത സുനേത്ര പവാർ, പാർട്ടി സ്വതന്ത്രമായി എൻ.ഡി.എയ്ക്കൊപ്പം തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ്.
ലയന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റ്; തള്ളി ശരദ് പവാർ പക്ഷവും ഫഡ്നാവിസും
ലയന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ശരദ് പവാർ വിഭാഗവും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ശനിയാഴ്ച രംഗത്തെത്തി. ലയന റിപ്പോർട്ടുകൾ 'പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന്' എൻ.സി.പി (എസ്.പി) വക്താവ് പ്രവീൺ കുന്തെ പാട്ടീൽ നാഗ്പൂരിൽ പറഞ്ഞു. വരൾച്ച, വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾ, എം.പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശനിയാഴ്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ലയന വിഷയം ചർച്ചയായിട്ടില്ലെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി. 'സുനേത്ര തായ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ്. ലയനത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയും ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു നീക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ അവർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ലയന ചർച്ചകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത്', ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വിമാനാപകടം അപകടമാണോ അതോ ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ബാനറുകൾ ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിലും പൂനെയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്ന് സുനേത്ര പവാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ അറിയിച്ചു.