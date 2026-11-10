സ്വകാര്യ സ്കൂൾ കോഴക്കേസ്: മുൻ ഡി.എം.കെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷിന് ജാമ്യമില്ല

സ്വകാര്യ സ്കൂൾ കോഴക്കേസ്: മുൻ ഡി.എം.കെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷിന് ജാമ്യമില്ലtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'അംഗീകാരത്തിന് കോഴ' കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഡി.എം.കെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിക്ക് ജാമ്യമില്ല. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ഡി.എം.കെ നേതാവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി എൽ.എസ്. സത്യമൂർത്തിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നേരത്തെ മദ്രാസ് ഹൈകോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26-നാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് മഹേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് 'പാർട്ടി ഫണ്ട്' എന്ന പേരിൽ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് മുൻ മന്ത്രി നേരിടുന്നത്. പണം എങ്ങോട്ടാണ് കൈമാറിയത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈകോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം തള്ളിയിരുന്നത്.
ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളും നിയമപരമായ വാദങ്ങളും കോടതി തള്ളി
തുടർന്ന് ജാമ്യത്തിനായി പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിച്ച പൊയ്യാമൊഴി തനിക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. താൻ 'പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ്' ബാധിതനാണെന്നും മുകൾ വയറ്റിൽ വിട്ടുമാറാത്ത കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമവും നിരന്തരമായ മെഡിക്കൽ പരിചരണവും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജയിലിൽ ഇത് ലഭ്യമാകാത്തത് ആരോഗ്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും വാദിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 16, 17, 18 തീയതികളിൽ പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായെന്നും നോട്ടീസുകളോട് ഉടനടി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും അറസ്റ്റ് മെമ്മോ നൽകിയില്ലെന്നും ഹരജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻ എം.എൽ.എയും മന്ത്രിയുമായ തനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളുണ്ടെന്നും ഒളിവിൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. മുൻകൂർ ജാമ്യം തള്ളി എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത പ്രത്യേക കോടതി, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഹരജി തള്ളുകയായിരുന്നു.