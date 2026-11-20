താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പാക് മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം; അനുമതി എസ്.സി.ഒ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്ന വേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രി മുസാദിഖ് മാലിക്ക് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ആഗ്രയിലെ താജ്മഹലും ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീൻ ദർഗ്ഗയും ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശിക്കാൻ മാലിക് അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും എസ്സിഒ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിസ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ പാക് മന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയില്ലെന്ന പാക് നിരീക്ഷകരുടെ ആരോപണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളി. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡയറക്ടറും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതായും, എല്ലാ എസ്സിഒ പ്രതിനിധികൾക്കും നൽകുന്ന തുല്യമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ തന്നെയാണ് നൽകിയതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
2023-ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന എസ്സിഒ യോഗത്തിൽ അന്നത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനും ശേഷം ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അതേസമയം, പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഹൽഗാം സംഭവത്തിന് ശേഷം നയതന്ത്ര നിലപാടിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം. സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ മരവിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസാദിഖ് മാലിക് നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികവും നാഗരികവുമായ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടുകൾ മുസാദിക് മാലിക് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2026-27 കാലയളവിൽ എസ്സിഒ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ്.
2001-ൽ ഷാങ്ഹായിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലാണ് റഷ്യ, ചൈന, കിർഗിസ് റിപ്പബ്ലിക്, കസാക്കിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് എസ്.സി.ഒ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും 2017-ലാണ് സ്ഥിരാംഗങ്ങളായത്. ഇറാൻ 2023-ലും അംഗമായി. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന എസ്.സി.ഒ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പകരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറാണ് പങ്കെടുത്തത്. അടുത്ത എസ്.സി.ഒ ഉച്ചകോടിയുടെ മുന്നൊരുക്ക യോഗത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ എസ്.സി.ഒ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ അലോക് ദിമ്രി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് പോയിരുന്നു.