കേന്ദ്രം, മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു; സെൻസസിൽ 287 ‘പ്രത്യേക മത’ങ്ങൾ, വിവാദമായതോടെ പിൻവലിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം സംശയവും ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ സെൻസസിനിറങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്ത് പുതുതായി 287 പ്രത്യേക ‘മത’ങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രൈസ്തവ, സിഖ്, ബൗദ്ധ, ജൈന മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടാത്ത മറ്റു മതസ്ഥരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് 287 പ്രത്യേക മതങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകിയത്. വിവാദമായതോടെ ഇവയൊന്നടങ്കം പിൻവലിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇവയെ പ്രത്യേക മതങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചതല്ലെന്നും മറിച്ച് മറ്റു മതങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തയാറാക്കിയ ‘പ്രവചനാത്മക’ നിർദേശം മാത്രമാണെന്നുമാണ് നൽകിയ ന്യായീകരണം.
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സെൻസസിൽ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന എന്നീ ആറ് പ്രമുഖ മതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്കായി ‘മറ്റുള്ളവ’ എന്ന ഏഴാമത്തെ കോളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവയിൽ ഏത് മതമാണെന്ന് പറയാൻ കേന്ദ്രം പുതിയ മത പട്ടിക നൽകിയത്.
സെൻസസ് നടപടികളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച പോർട്ടലിലാണ് ഈ പട്ടിക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓൺലൈനിൽ ഇതിനായി ഒരു ഡ്രോപ്-ഡൗൺ മെനു ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിവിധ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പട്ടിക പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തു.
ആ ഡ്രോപ്-ഡൗൺ മെനു നീക്കം ചെയ്തതിനാൽ മുൻ സെൻസസുകളിലേതുപോലെ ‘മറ്റുള്ളവ’ എന്ന വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്വന്തമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പോർട്ടലിലുള്ളത്.
മതപരമായ തിരിച്ചറിയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഏത് വിശ്വാസസംഘങ്ങളെയാണ് സ്വതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന വിഷയമാണ് ഇതിലൂടെ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രം പ്രത്യേക മതമാക്കിയവർ:
ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും
-ഇസ്കോൺ, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ, ദേവ് സമാജ്, നിരങ്കാരി, നാംധാരി, രാംദേവ്
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസധാരകളും മൂർത്തികളും
-സനാതന, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, തിരുപ്പതി ബാലാജി, ബൽദേവ്, ദേവി മാ, ദേവി ഭക്ത്, വാത്മീകി (ബാൽമീകി), ബിഷ്ണോയി, ബസവേശ്വര, ഗോരഖ് നാഥ്, വൈഷ്ണവം, താന്ത്രിക്, യോഗി, നാഗാ സാധു
ഇസ്ലാമിക വിഭാഗങ്ങൾ
-ശിയ, സുന്നി, സൂഫി
ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ
-മെത്തഡിസ്റ്റ്, പെന്തക്കോസ്ത്
ഇതുകൂടാതെ ആദിവാസി വിശ്വാസമായ സർന, സിഖ് വിഭാഗത്തിലെ ഖൽസ, ജൈന വിഭാഗത്തിലെ ദിഗംബർ, ആദി എന്നിവയും മതങ്ങളായി.