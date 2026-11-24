റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ പോരാടുന്ന യുവാവിനെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം; ഇടപെടൽ തേടി പിതാവ് സുപ്രീംകോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ യുവാവിനെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ. യുവാവ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് റഷ്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് അവിടത്തെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
മകനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് അറിയിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്.
കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, യുവാവ് റഷ്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ യുവാവിനെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റഷ്യൻ പൗരനെന്ന നിലയിൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന യുവാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാതിരിക്കാൻ റഷ്യൻ അധികൃതർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും തുഷാർ മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
യുവാവിനെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. മോസ്കോയിൽ പഠനത്തിനായി പോകാൻ സഹായിച്ച ഇടനിലക്കാരനുമായി യുവാവ് ഏർപ്പെട്ട കരാർ ഉൾപ്പെടെ കേസിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹരജിക്കാരന്റെ മകൻ പഠനത്തിനായി ഏപ്രിലിലാണ് റഷ്യയിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കുശേഷം മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അറിയിപ്പിലൂടെയാണ് യുവാവ് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതായി കുടുംബം അറിയുന്നത്.
വിഷയത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായും യുവാവിനെ സൈനിക സേവനത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇന്ത്യൻ എംബസി കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലഭ്യമായ രേഖകൾ പ്രകാരം യുവാവ് സ്വമേധയാ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയും റഷ്യൻ പാസ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
റഷ്യയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ മകൻ എങ്ങനെയാണ് റഷ്യൻ പൗരത്വം നേടിയതെന്നും സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതെന്നും വ്യക്തമല്ലെന്ന് പിതാവ് ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൗരത്വം മാറ്റിയതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പിന്നിലെ നടപടികളും അന്വേഷിച്ച് മകനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം.