വില കുതിക്കുന്നു; അരി, നെല്ല് സ്റ്റോക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം

വില കുതിക്കുന്നു; അരി, നെല്ല് സ്റ്റോക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര നിർദേശംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അരിവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാൻ അരി, നെല്ല് വ്യാപാരികളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വ്യാപാരികൾ, മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ, ചില്ലറ വിൽപനക്കാർ, വൻകിട റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകൾ, അരി മില്ലുടമകൾ, സംസ്കരണശാലകൾ എന്നിവർക്കാണ് നിർദേശം.
കേരളമുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അരിയുടെയും നെല്ലിന്റെയും സ്റ്റോക്കിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താനും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകി. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികാരം നൽകിയത്. 2027 ജനുവരി 31 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം ബാധകം.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബസ്മതി അരി, പ്രീമിയം നോൺ ബസ്മതി അരി, സാധാരണ നോൺ ബസ്മതി അരി, പുഴുക്കലരി, നുറുക്കരി, നെല്ല് എന്നിങ്ങനെ ആറു വിഭാഗങ്ങളിലായി സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇതിനായി കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് പോർട്ടലിൽ (foodstock.dfpd.gov.in) എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണം.
പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്റ്റോക്ക് പരിധി ലംഘിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. അരി ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാഫെഡ്, എൻ.സി.സി.എഫ്, കേന്ദ്രീയ ഭണ്ഡാർ എന്നിവക്ക് അധിക അരി അനുവദിക്കാനും കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു. ഭാരത് റൈസ് എന്ന പേരിൽ ഇവ വിപണിയിലെത്തിക്കും.