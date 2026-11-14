മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് കേസ്; ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 33 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി.ബി.ഐ റെയ്ഡ്

മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് കേസ്; ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 33 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി.ബി.ഐ റെയ്ഡ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സി.ബി.ഐ. ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 33 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, നിർണായക രേഖകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇന്നലെയാണ് സി.ബി.ഐ വൃത്തങ്ങൾ പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഡൽഹി, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ, അമൃത്സർ, ഭോപ്പാൽ, റായ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായിരുന്നു പരിശോധന. കണ്ടെത്തിയ രേഖകൾ വഴി വ്യാജ പേരുകളിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ ഒന്നിന് ഒമാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ചന്ദ്രാകറിനെ സി.ബി.ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതി എട്ടുദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സി.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിനിടെ ശേഖരിച്ച ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും ചന്ദ്രാകറിന് മുന്നിൽ വെച്ചും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 12ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ നവംബർ 19 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
അതിനിടെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡി ഇന്നലെ ചന്ദ്രാകറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയായിരുന്നു നടപടി.
തുടർന്ന് ഏഴുദിവസത്തെ ഇ.ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളുടെ മൊഴികൾ, വിദേശത്തുള്ള കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ തെളിവുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം.