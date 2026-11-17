ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായ പരാമർശം; അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതിയുടെ നോട്ടീസ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപപരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ തൃണമൂൽ എം.പി അഭിഷേക് ബാനർജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ കടുപ്പിച്ച് കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതി. എന്തുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.
അഭിഷേകിന്റെ പരാമർശങ്ങളുടെ പകർപ്പ് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയും നിലവിലെ എം.പിയുമായ അഭിഷേക് തന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
വാദംകേൾക്കലിനിടെ, ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അഭിഷേകിനോട് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പമുള്ള ജഡ്ജിമാർ ആരൊക്കെയെന്നും അല്ലാത്തവർ ആരൊക്കെയെന്നും പട്ടിക തയാറാക്കി നൽകട്ടെയെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിഷേക് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
അഭിഷേകിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി ഹൈകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാറിന്റെ അഭിഭാഷകനാണ് അഭിഷേകിന്റെ അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ പകർപ്പ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.
നവംബർ ഏഴിന് കൊൽക്കത്തയിലെ കാളിഘട്ടിലുള്ള തന്റെ വസതിക്കും ഓഫിസിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ പ്രതികരണം. ജൂൺ 19ന് സോനാർപൂരിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതു മുതൽ തനിക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെന്നും ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷവും ഇത് തുടർന്നെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരാൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തോക്കുപയോഗിച്ച് തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും അഭിഷേക് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അഭിഷേകിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജിയിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവും ഹൈകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചക്കകം സുരക്ഷാ അവലോകന സമിതി യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. അഭിഷേകിന്റെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി വിലയിരുത്തുകയും പ്രത്യേക സുരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. സമിതിയുടെ തീരുമാനം കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.