ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരായ പരാമർശം; അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കൽക്കട്ട ഹൈകോടതിയുടെ നോട്ടീസ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: ജുഡീഷ്യറിയെ വിമർശിച്ച്, ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കൽക്കട്ട ഹൈകോടതി, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു.15 ദിവസത്തിനകം ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി അദ്ദേഹത്തോട് നിർദേശിച്ചു.കേസിൽ അടുത്ത വാദം ഡിസംബർ 8ന് നടക്കും.
നവംബർ 13ന് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന വാദത്തിനുശേഷമാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്ന്,ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ അഭിഷേക് ബാനർജി നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.
കൂടാതെ, ബിജെപിയുമായി ബന്ധമുള്ളതും, ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ ജഡ്ജിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക സമർപ്പിക്കാനും കോടതി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ സെഡ് പ്ലസിൽ (Z+) നിന്ന് എക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താനുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കോടതിയിൽ കേൾപ്പിച്ചു.
ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ജഡ്ജിമാരുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ബാനർജിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ (Suo Motu) കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ അഭിമുഖത്തിന് സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജിയിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ലെന്നും അത് കോടതി നടപടികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നുമാണ് അഭിഷേകിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അയൻ ഭട്ടാചാര്യ വാദിച്ചത്. ഈ വിവാദം കേസിലെ വിധിയെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
അഭിഷേക് ബാനർജിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അയൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.
നിലവിലെ സർക്കാർ, മെയ് 9നാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും മെയ് 12ന് അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ കുറച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എംപിക്കെതിരെ ആറു തവണ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവം നവംബർ 7ന് ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ കാളിഘട്ടിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് സമീപമാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
തന്റെ വസതിക്കുനേരെ ഉണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, തന്റെ സുരക്ഷക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു വിഭാഗമെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി ആരോപിച്ചിരുന്നു.