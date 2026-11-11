സോമനാഥ് ഹൈന്ദവ കേന്ദ്രമാക്കാൻ ബുൾഡോസർ രാജ്; ഗുജറാത്തിൽ പള്ളികളും ദർഗകളും തകർക്കുന്നു

സോമനാഥ് ഹൈന്ദവ കേന്ദ്രമാക്കാൻ ബുൾഡോസർ രാജ്; ഗുജറാത്തിൽ പള്ളികളും ദർഗകളും തകർക്കുന്നുtext_fields
ഗാന്ധി നഗർ: ഗുജറാത്തിലെ ഗീർ സോമനാഥ് ജില്ലയിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മുസ്ലിം പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളും ദർഗകളും ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പൊളിക്കലുകൾ തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സോമനാഥ് ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പിർ അഹ്മദ് ഷാ ദർഗ തകർത്ത നടപടിക്കെതിരെ എട്ട് മുസ്ലിം പൈതൃക ഉടമകളും താമസക്കാരും നൽകിയ ഹർജി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു.
‘മറ്റൊരു ദർഗ കൂടി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കുന്നു. ഗീർ സോമനാഥിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംകളെയും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനെയും തുടച്ചുനീക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്’-ജില്ലയിലെ പ്രഭാസ് പടാൻ പ്രദേശത്തെ പകുതി അന്ധയായ രോഷൻ ബാനു പറഞ്ഞു.
സോമനാഥ് ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹൈന്ദവ ഭക്തർക്കായി ഈ പ്രദേശം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ദർഗയും 14ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പേർഷ്യൻ ശിലാരേഖയും പഴയ കവാടവും യാതൊരുവിധ നിയമനടപടികളും പാലിക്കാതെ തകർത്തതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. വഖഫ് നിയമങ്ങൾ, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ, സംരക്ഷിത സ്മാരക നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണമായും ലംഘിച്ചാണ് ഈ പൊളിക്കലുകൾ നടത്തിയത് എന്ന് ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആനന്ദ് യഗ്നിക് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
വടഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ വിൽപന കർശനമായി നിരോധിക്കുമ്പോൾ, ട്രസ്റ്റികളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ജില്ല കലക്ടർ നിയമിച്ച ഒരു മുത്തവല്ലി (സംരക്ഷകൻ) മാത്രമാണ് സ്വത്ത് കൈമാറ്റത്തിന് എൻ.ഒ.സി നൽകിയതെന്നും, സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് ഇത് യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാതെ ഉടൻ അംഗീകരിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 1904 മുതൽ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഘടനയാണ് അനുമതിയില്ലാതെ തകർത്തത്. തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികളാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുരാതന ശിലാരേഖ കണ്ടെടുത്തത്. അനധികൃത പൊളിക്കലിന് ജില്ല കലക്ടർക്ക് എഎസ്ഐ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.
പിർ അഹ്മദ് ഷാ ദർഗക്ക് പുറമെ ഗീർ സോമനാഥ് ജില്ലയിൽ നിരവധി ഇസ്ലാമിക ആരാധനാലയങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രഭാസ് പടാനിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ നടന്ന നടപടിയിൽ ഒമ്പത് ഇസ്ലാമിക ആരാധനാലയങ്ങളും മുസ്ലിംകളുടെ 47 വീടുകളും തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഹാജി മംഗ്രോൾ ദർഗ, പിർ സിലാർ ഷാ ദർഗ, ഗരീബ് ഷാ ദർഗ, ജാഫർ മുഫാഫർ ദർഗ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദർഗകളാണ് അന്ന് ബുൾഡോസറിനിരയായത്.
1924 ലെ ജുനാഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ റവന്യൂ രേഖകളിൽ പോലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഹാജി മംഗ്രോൾ ഷാ ദർഗ എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. തലമുറകളായി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവരും ഇതിലൂടെ നിരാലംബരായി.
ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 19ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് പിർ അഹ്മദ് ഷാ ദർഗ തകർത്തത്. ട്രസ്റ്റി സലീംഷാ ദദാഷയുടെ മരണശേഷം, മകനായ ദദാഷ സലീംഷായെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഒപ്പുകൾ വാങ്ങി സ്വത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറാൻ കളമൊരുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹർജിക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 18ന് വഖ്ഫ് ബോർഡ് ഇതിന് അനുമതി നൽകി, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ ദർഗ ഇടിച്ചു നിരത്തുകയും ഖബറുകൾ അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു ഹിന്ദുത്വവത്ക്കരണ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2012ൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ജുനാഗഡ് വിഭജിച്ച് ഗീർ സോമനാഥ് എന്ന പുതിയ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന് മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക ഹൈന്ദവ ഭരണഘടനാ മുഖം നൽകുന്നതിന് കാരണമായി.
പിർ അഹ്മദ് ഷാ ദർഗയുടെ കേസ് വാദിക്കുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ആനന്ദ് യഗ്നിക് ഒരു ശൈവ ഹിന്ദുവാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം നടപടികളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. സോമനാഥ് ഇടനാഴിയുടെ പേരിൽ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാനാണ് ഭരണകൂടവും കോർപ്പറേറ്റുകളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാബ്രി, മഥുര, സോമനാഥ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഈ ഒരേ അജണ്ടയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വഖഫ് ബോർഡ് സർക്കാരിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഇത്തരം പൊളിക്കലുകളെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവി ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് 108 ഇസ്ലാമിക ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇതുവരെ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.