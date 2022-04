മദ്യപിച്ച വരൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയില്ല; മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വധു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മദ്യപിച്ചെത്തിയ വരൻ കൃത്യസമയത്ത് വിവാഹ വേദിയിലെത്താത്തതിനാൽ വധുവിന്റെ പിതാവ് വരന് പകരം തന്റെ മകളെ ബന്ധുവിന് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബുൽധാന ജില്ലയിലെ മൽകാപൂർ പാൻഗ്ര ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി വൈകീട്ട് നാലിന് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് മംഗളപത്രം വച്ചു. വരൻ

വേദിയിലെത്താൻ വധുവും കുടുംബവും കാത്തുനിന്നെങ്കിലും രാത്രി എട്ടുമണിയായിട്ടും വരൻ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിയില്ല. വരനും സുഹൃത്തുക്കളും നൃത്തവും മദ്യപാനവും തുടർന്നുവെന്നാണ് സൂചന. "വരനും സുഹൃത്തുക്കളും മദ്യപിച്ച് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് പകരം രാത്രി വളരെ വൈകി മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ എന്റെ മകളെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തു" -വധുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Bride marries another man at wedding venue after groom fails to reach on time