തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്’ ചൊല്ലി ബിജെപി നേതാവ്; വോട്ടിനുവേണ്ടിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്’ ചൊല്ലി ബിജെപി നേതാവ്; വോട്ടിനുവേണ്ടിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്text_fields
ജയ്പൂർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമായ കലിമ ചൊല്ലി രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡ്. ചുരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന മരുമകൾ കനിക സിങ്ങിന് വേണ്ടി പിത്തിസർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
‘ഖുദാ ഏക്, ഭഗവാൻ ഏക്’ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റാത്തോഡ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന്, ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യ കലിമയായ ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ്’ എന്ന വരികളും ഒപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ‘ഈശ്വർ അല്ലാഹ് തേരോ നാം’ എന്ന പ്രാർഥനാഗാനവും അദ്ദേഹം ചൊല്ലി. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കരുതെന്നും എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കനിക സിങ്ങും വോട്ടർമാരെ ‘സലാം’ പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖനായ രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡ് 1990 മുതൽ 2023 വരെ ഏഴ് തവണ എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. 2023ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താരാനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, നിലവിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി ശക്തമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.
കായംഖാനി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഈ മേഖലയിൽ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റാത്തോഡിന്റെ ഈ നീക്കമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ചുരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് വാർഡ് 23ൽ കനിക സിങ്ങും, വാർഡ് 39ൽ റാത്തോഡിന്റെ മകൻ പരാക്രം റാത്തോഡുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡിന്റെ വാക്കുകളെ തള്ളി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മദൻ റാത്തോഡ് രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയത് കലിമയല്ലെന്നായിരുന്നു അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ കനിക സിങ് ജനങ്ങളെ സലാം പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും, ആരെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു.
കോൺഗ്രസും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇത്തരം മതപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സ്വർണിം ചതുർവേദി ആരോപിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാത്ത ബിജെപി, ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രാർത്ഥനാഗാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാപട്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.