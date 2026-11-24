അയോധ്യ വിട്ടു; മഥുര പറഞ്ഞ് യു.പി പിടിക്കാൻ ബി.ജെ.പിtext_fields
ലഖ്നോ: പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉയർത്തുന്ന അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര മുദ്രാവാക്യം വിട്ട്, മഥുര ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി തർക്കം ഉത്തർ പ്രദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ ബി.ജെ.പി. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം പൂർത്തിയാവുകയും, പ്രതിപക്ഷം അയോധ്യയിലെ സംഭാവന കൊള്ള ആയുധമാക്കുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് ബി.ജെ.പി മഥുര ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി വിഷയത്തിലൂന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്.
2027 ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര നിർമാണവും വിഷയമായി ഉൾപ്പെടുത്തി. ‘അയോധ്യ നമ്മുടേതായി, ഇനി മഥുരയുടെ ഊഴം’, ‘രാധേ-രാധേ, കമൽ ഖിലാ ദേ’ (രാധേ രാധേ, താമര വിരിയിക്കൂ) എന്നീ പ്രചാരണ മുദ്രവാക്യങ്ങളുയർത്തിയാവും വോട്ടുതേടുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷമായ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും ഡൽഹിയിൽ സീറ്റു വിഭജന ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ, തിങ്കളാഴ്ച ലഖ്നോവിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ കോർ പാനൽ യോഗം ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.
മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ, ബ്രജേഷ് പഥക് ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ബി.ജെ.പി മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് നേതാക്കൾ മടങ്ങിയത്. എസ്.പിയും കോൺഗ്രസും സഖ്യമായോ, തനിച്ചോ മത്സരിച്ചാലും തോൽക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് താഴെത്തട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാനാണ് അണികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് യു.പി ബി.ജെ.പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നീരജ് സിങ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെയും യുവാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്നു ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന വ്യാപക വോട്ടുചേർക്കൽ പരിപാടിക്ക് നിർദേശിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.