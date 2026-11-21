രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപി സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലെന്ന് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ആഹ്വാനംtext_fields
ഗുവാഹത്തി (അസം): രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാർ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് അവകാശപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോൺഗ്രസിന് വൻ വിജയം നൽകിയതാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താസര പ്രതികരിച്ചു.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗൊഗോയ്. ’രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യമെമ്പാടും നാം കഠിനാധ്വാനം തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാണെന്ന് നാം കാണുകയാണ്’- കോൺഗ്രസ് എം.പി പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൈകുന്നതിലും ഗൊഗോയ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ‘അവർ അത്രയധികം പ്രതിരോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ-ഡിസംബർ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തീയതികൾ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത്. അവർ പാർലമെന്റിനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നവംബർ-ഡിസംബർ സമ്മേളനം എപ്പോൾ നടക്കും? അതാണ് ചോദ്യം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോട് പ്രതികരിക്കവെ, ഇവിഎം മെഷീനുകൾക്കൊപ്പം വോട്ടർ വെരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ മെഷീനുകൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനെ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താസര ചോദ്യം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന് മികച്ച ജനവിധി ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ‘ഒന്നാമതായി, ഇവിഎം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വിവിപാറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഫലങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അത്യധികം അനുകൂലമായിരുന്നു’-ദോത്താസര പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാനിലെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച നേട്ടമാണ് കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ 37 ജില്ല പരിഷത്തുകളിൽ ജയ്പൂർ, ജോധ്പൂർ, ബിക്കാനീർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 27 ഇടത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി. ആറ് ജില്ലകളിൽ ബിജെപി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ, നാഗൗറിൽ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കി.
ജയ്പൂർ, ജോധ്പൂർ, അൽവാർ, സിക്കർ, ബാർമർ, ഭരത്പൂർ, ബിക്കാനീർ, ജുൻജുനു, ദൗസ, ചിറ്റോർഗഡ്, ജയ്സാൽമർ, കോട്പുത്ലി-ബെഹ്റോർ, ചുരു, ജലോർ, ടോങ്ക്, ധോൽപൂർ, ഫലോദി, ബുന്ദി, ഭിൽവാര, രാജ്സമന്ദ്, സവായ് മധോപൂർ, സിരോഹി, ഹനുമാൻഗഡ്, ദീഗ്, ബൻസ്വാര എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിജയം നേടിയത്.
ജയ്പൂരിലെ 22 പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിൽ 14 എണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ചോമു, സാംബാർ ലേക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപിയും, സങ്കനേറിൽ ആർ.എൽ.പിയും ഭൂരിപക്ഷം നേടി. അമർസർ, ജൽസു, മൗസമാബാദ്, രാംപുര ദബ്രി, ദുദു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല.
പഞ്ചായത്ത് രാജ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതിയതായി രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ് റഫീഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
‘പഞ്ചായത്ത് രാജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിധി നൽകിയിരിക്കുന്നു, ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കുമോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും ആരുടെ രാജിയാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും. ജനവിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കോൺഗ്രസിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എസ്ഐആർസംബന്ധിച്ച് ബിജെപി കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചു, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തിരിമറി നടത്തി, മണ്ഡല പുനർനിർണയ പ്രക്രിയ തെറ്റായ രീതിയിൽ നടത്തി. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിധി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു," റഫീഖ് ഖാൻ എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാനിലെ നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി വിജയം നേടി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അന്ന് 78 സീറ്റുകളോടെ ജയ്പൂർ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. മറ്റു പല നഗരസഭകളിലും ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തിടത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയിരുന്നു.