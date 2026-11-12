വീണ്ടും മാപ്പ്! കർഷകരുടെ തന്തക്ക് വിളിച്ചു, മൂന്ന് മാസം പണിയെടുത്ത് ബാക്കി മുഴുവൻ കള്ളും കഞ്ചാവുമെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചു, വിവാദമായതോടെ മാപ്പുമായി ബി.ജെ.പി എം.പി

വീണ്ടും മാപ്പ്! കർഷകരുടെ തന്തക്ക് വിളിച്ചു, മൂന്ന് മാസം പണിയെടുത്ത് ബാക്കി മുഴുവൻ കള്ളും കഞ്ചാവുമെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചു, വിവാദമായതോടെ മാപ്പുമായി ബി.ജെ.പി എം.പിtext_fields
ഭോപാൽ: ‘ശുദ്ധപെട്രോൾ നിങ്ങളുടെ തന്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ?’ എന്ന് കർഷകരോട് ചോദിച്ച ബി.ജെ.പി എം.പി ജനാർദൻ മിശ്ര പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിയൂരി. കർഷകർ വർഷത്തിൽ മൂന്നുമാസം മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കി ഒമ്പതുമാസം ചീട്ടുകളിച്ചും മദ്യപിച്ചും കഞ്ചാവ് വലിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെന്നും ഇയാൾ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കർഷക സംഘടനകൾ അടക്കം രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് മിശ്ര മാപ്പുപറഞ്ഞത്.
മധ്യപ്രദേശിലെ റേവ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണിയാൾ. തിങ്കളാഴ്ച മൗഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഗോവർധൻ പൂജ പരിപാടിക്കിടെയാണ് എം.പി വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയായിരുന്നു.
'ഇന്നത്തെ കർഷകർ മൂന്നുമാസം മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഒമ്പതുമാസം ചീട്ടുകളിച്ചും രാജശ്രീ ഗുഡ്ക ഉപയോഗിച്ചും മദ്യപിച്ചും കഞ്ചാവ് വലിച്ചും ജയ് ഭോലെ വിളിച്ചുമാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്' എന്നായിരുന്നു എം.പിയുടെ പരാമർശം. രാജ്യത്ത് ശുദ്ധപെട്രോൾ എവിടെനിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും വിമർശകർ രാജ്യത്ത് ശുദ്ധപെട്രോൾ എവിടുന്നാണ് കൊണ്ടുവരികയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇ20 ഇന്ധനം, വാഹനങ്ങളുടെ പ്രകടനം, ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം എന്നിവയെച്ചൊല്ലി വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എം.പിയുടെ വിവാദ പരാമർശം.
പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ പൂർണമായി പിന്താങ്ങിയ ജനാർദൻ മിശ്ര, രാജ്യം ഇന്ധനത്തിനായി വലിയ തോതിൽ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 20 ശതമാനം മാത്രമേ രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 80 ശതമാനവും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശുദ്ധപെട്രോൾ നിങ്ങളുടെ തന്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.
‘നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെ പ്രയാസങ്ങളും കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 18,000 കിലോമീറ്റർ അധികം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എഥനോൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്രോളും ഡീസലും എവിടെനിന്ന് ലഭിക്കും? എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ നിലപാട് അനാവശ്യമാണ്. ബ്രസീലിൽ വാഹനങ്ങൾ നൂറുശതമാനവും എഥനോളിലാണ് ഓടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വാഹനങ്ങൾക്കും എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. എഥനോൾ മിശ്രിതം വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിനുകളെ കേടുവരുത്തില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രസ്താവനക്കെതിരെ കർഷക സംഘടനകളും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. എം.പി പരസ്യമായി മാപ്പുപറയണമെന്ന് നാഷണൽ കിസാൻ മസ്ദൂർ മഹാസംഘ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.പിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില കർഷകർ പൊലീസിനെയും സമീപിച്ചു. കൃഷി മൂന്നുമാസത്തെ ജോലി മാത്രമല്ലെന്നും വിത്തുവിതയ്ക്കൽ, കളപറിക്കൽ, ജലസേചനം, വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ കർഷകർ വർഷം മുഴുവൻ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിവാദം ശക്തമായതോടെയാണ് എം.പി മാപ്പുപറഞ്ഞ് വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. താനും കർഷക കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ളയാളാണെന്നും കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർഷകരെ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പരാമർശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കർഷകനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പുചോദിക്കുന്നുവെന്നും മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.