ബിജെപി നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ രാംറാവു വഡ്കുട്ടെ അന്തരിച്ചുtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിംഗോളി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി രാജ്യസഭാ എംപിയായ രാംറാവു വഡ്കുട്ടെ (72) ഞായറാഴ്ച കടുത്ത ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു. പൊതുജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായും മഹാരാഷ്ട്ര ഗോട്ട് ആൻഡ് ഷീപ്പ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായും മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 2026 ഏപ്രിലിലാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാ അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്.
താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ജനസേവകനായിരുന്നു വഡ്കുട്ടെ എന്ന് എൻ.സി.പി ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ എം.എൽ.എ രോഹിത് പവാർ അനുസ്മരിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പാർലമെന്റിലും പുറത്തും എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയും ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തനവും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വഡ്കുട്ടെയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പാർലമെന്റിലെ സഹപ്രവർത്തകന്റെ വിയോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും പരിചയസമ്പന്നനും സമർപ്പിതനുമായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് പൊതുരംഗത്തിന് നഷ്ടമായതെന്നും വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ കുറിച്ചു.
അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ എന്നും ശബ്ദമുയർത്തിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും എൻ.സി.പി, എം പി സുപ്രിയ സുലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ അനുസ്മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര ഗോട്ട് ആൻഡ് ഷീപ്പ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗം എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്നും, വഡ്കുട്ടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.