ആറ് വർഷത്തെ പിണക്കത്തിന് ശേഷം ബിജെപിയും ശിരോമണി അകാലിദളും ഒന്നിക്കുന്നു?; പഞ്ചാബിൽ വീണ്ടും എൻ.ഡി.എ സഖ്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങളെച്ചൊല്ലി വേർപിരിഞ്ഞ് ആറ് വർഷത്തിലേറെ പിന്നിടുമ്പോൾ, 2027-ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ശിരോമണി അകാലിദളും വീണ്ടും സഖ്യത്തിലേക്ക്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സഖ്യം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ, ശിരോമണി അകാലിദൾ അധ്യക്ഷൻ സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ എന്നിവർ ചേർന്നായിരിക്കും സഖ്യപ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. 2027-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
24 വർഷത്തെ സഖ്യവും കർഷക സമരത്തെത്തുടർന്നുള്ള വേർപിരിയലും
കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നീട് പിൻവലിച്ച മൂന്ന് കർഷക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള 24 വർഷം നീണ്ട സഖ്യം ശിരോമണി അകാലിദൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ 2027-ൽ പഞ്ചാബിൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അമിത് ഷാ പ്രവചിച്ചതോടെയാണ് ഇരുപാർട്ടികളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. നവംബർ ഒന്നിന് ചണ്ഡീഗഡ് സന്ദർശന വേളയിലും അമിത് ഷാ ഇതേ പ്രവചനം ആവർത്തിച്ചതോടെ സഖ്യചർച്ചകൾക്ക് വേഗതയേറി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സഖ്യസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും' എന്നായിരുന്നു സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദലിന്റെ മറുപടി. തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള, കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഒഴികെയുള്ള പാർട്ടികളുമായി കൈകോർക്കാൻ അകാലിദൾ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2022-ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപാർട്ടികളും ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചത്. 117 അംഗ സഭയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകളും അകാലിദളിന് മൂന്ന് സീറ്റുകളും മാത്രമാണ് നേടാനായത്. വേർപിരിയുന്നതിന് മുൻപ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലിദൾ 94 സീറ്റുകളിലും ബി.ജെ.പി 23 സീറ്റുകളിലുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലിദൾ 10 സീറ്റുകളിലും ബി.ജെ.പി 3 സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നു.