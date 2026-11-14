സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്; ദേവിമാരെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപി

സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്; ദേവിമാരെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ബി.ജെ.പി എം.പി ബൻസുരി സ്വരാജ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ, പീഡന ആരോപണങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും മൗനം പുലർത്തുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിച്ച് ദേവിമാരെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൻസുരി സ്വരാജ്.
"ഇന്ത്യ വലിയ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഛത്തി മയ്യയെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഛത്തി മയ്യ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകമാണ്. മറുവശത്ത്, കോൺഗ്രസ് ഇത്തരം ദേവിമാരെ നിരന്തരം അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," അവർ ആരോപിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, സോണിയ ഗാന്ധി, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും ബൻസുരി സ്വരാജ് ആരോപിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ ഭൂഷൺ ഭാദയ്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.
"അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ 14 വയസ്സുള്ള ഒരു ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,"ബൻസുരി സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഭൂഷൺ ഭാദക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമവും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടും പ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ഇത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കെട്ടിച്ചമച്ച ഗൂഢാലോചനയാണെ ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.
മണിപ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതികളുടെ സഹ അധ്യക്ഷനായി കോൺഗ്രസ് എം.പി ബിമോൾ അകോയിജാമിനെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി തലവനായി ഹരക് സിങ് റാവത്തിനെയും നിയമിച്ചതിനെതിരെയും ബൻസുരി സ്വരാജ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ 11 വിദ്യാർഥിനികൾ അകോയിജാമിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരക് സിങ്ങിനെതിരെ അസമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആരോപണം ഉയർത്തി. ഈ പരാതികളിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് എത്ര കാലം 'മൗനം സ്വീകൃതി ലക്ഷണം' എന്ന തത്വം പിന്തുടരുമെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.