'ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീതിക്കായി പോരാടേണ്ട ഗതികേട് ഒരു സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാകരുത്'; പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ ബിൽക്കിസ് ബാനുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയ്ക്കിടെ തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളുൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ബിൽക്കിസ് ബാനു. തന്നെ അറിയിക്കുകയോ തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസ്താവനയിൽ ബിൽക്കിസ് ബാനു വ്യക്തമാക്കി. പത്രവാർത്തകളിലൂടെയാണ് താൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
'രണ്ടാം തവണയും എന്നെ വിളിക്കാതെയും എന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയും സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. എനിക്ക് വീണ്ടും ഭയമാകുന്നു. എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി. നീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു,' ബിൽക്കിസ് ബാനു കുറിച്ചു.
'എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മകൾ സാലേഹയുടെ ഓർമകൾ നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു'
തനിക്ക് നേരിട്ട ക്രൂരതകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ ശിക്ഷ കോടതി മുറിയിൽ തന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് മരവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ബിൽക്കിസ് ബാനു ചോദിക്കുന്നു. 'എന്റെ ലോകവും എന്റെ കുഞ്ഞുമകളും കുടുംബവും വീടും മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസവുമെല്ലാം ക്രൂരമായി തട്ടിയെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറും 19 വയസ്സായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ 24 വർഷമായി എനിക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പോരാടുകയാണ്'. പഴയ മുറിവുകൾ വീണ്ടും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പഴയ ഭയങ്ങൾ തിരിച്ചുവരികയാണെന്നും ബിൽക്കിസ് പറഞ്ഞു. 'ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ ഞാൻ പോരാടും. എനിക്ക് പോരാടിയേ തീരൂ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഭയത്തിന്റെയും മുറിവുകളുടെയും നിഴലിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്ന, നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മകൾ സാലേഹയുടെ ഓർമകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോരാടുന്നത്,' അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും കേസിന്റെ നാൾവഴികളും
ഒക്ടോബർ 28-നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രതികൾ 17 വർഷത്തിലധികം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതും, പ്രതികളിലൊരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളതും, അപ്പീലിൽ വസ്തുതാപരവും നിയമപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബെഞ്ച് ജാമ്യം നൽകിയത്. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ലൂത്രയും, ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ രാജ താക്കറെയും ഹാജരായി.
2002 മാർച്ചിൽ ഗുജറാത്തിലെ ദാഹോദ് ജില്ലയിലെ രന്ധിക്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കെ പലായനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബിൽക്കിസ് ബാനുവും കുടുംബവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി.ബി.ഐ അന്വേഷിച്ച കേസിൽ, 2008-ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രത്യേക കോടതി 11 പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2017-ൽ ബോംബെ ഹൈകോടതി ഈ വിധി ശരിവെച്ചു. 2022 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ 11 പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകി വിട്ടയച്ചത് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ ഹരജിയിൽ 2024 ജനുവരി 8-ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും പ്രതികളോട് ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ 11 പ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.