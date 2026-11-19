'ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം പോരാട്ടം പേറാൻ കഴിയും?'; ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസിൽ ഹൃദയഭേദകമായ കുറിപ്പുമായി ബർഖ ദത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബിൽക്കിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ 11 പ്രതികളിൽ രണ്ട് പേരുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് സുപ്രീംകോടതി മരവിപ്പിക്കുകയും ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ, ബിൽക്കിസ് ബാനു വീണ്ടും ഗുജറാത്ത് വിടുകയാണെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തക ബർഖ ദത്ത്. 17 വർഷത്തിലധികം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചതും പ്രതികളിലൊരാളുടെ ശാരീരിക വൈകല്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് സുപ്രീംകോടതി ഇരുവർക്കും ജാമ്യം നൽകിയത്. എന്നാൽ, കോടതിമുറിയിൽ തന്നെയോ തന്റെ അഭിഭാഷകനെയോ കേൾക്കാതെയും വിവരം അറിയിക്കാതെയുമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ബിൽക്കിസ് ബാനു വേദനയോടെ പറഞ്ഞതായി ബർഖ ദത്ത് 'എക്സിൽ' കുറിച്ചു.
'തകർന്നുപോയിരിക്കുന്നു, ഭയന്നിരിക്കുന്നു' - ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ വാക്കുകൾ
തന്റെ യൗവനകാലം മുഴുവൻ നീതിക്കുവേണ്ടി കോടതിവരാന്തകളിൽ പോരാടിയ ബിൽക്കിസ് ബാനു, പുതിയ നിയമപരമായ ആഘാതത്തിൽ 'ഭയചകിതയായി' വീണ്ടും ഗുജറാത്ത് വിടുകയാണെന്ന് ബർഖ ദത്ത് വ്യക്തമാക്കി. '20 വർഷത്തിലേറെ മുൻപ് കീറിപ്പറിഞ്ഞ ടാർപോളിന് കീഴിൽ, കൈയിൽ വെള്ള പ്ലാസ്റ്ററിട്ട നിലയിലാണ് ഞാൻ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത്—അവരെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തവർ തല്ലിയൊടിച്ചതായിരുന്നു ആ കൈ. 19 വയസ്സും അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയുമായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ അക്രമികൾ അവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത്. അവർ ബിൽക്കിസിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു', ബർഖ ദത്ത് കുറിച്ചു. 2026-ലെ ഈ പുതിയ നിയമപരമായ തിരിച്ചടിയിൽ താൻ തകർന്നുപോയെന്നും ഞെട്ടലിലാണെന്നും ബിൽക്കിസ് പറഞ്ഞു. തന്നെ അറിയിക്കുകയോ കോടതിമുറിയിൽ തന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് രണ്ട് പ്രതികളെ വിട്ടയക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബിൽക്കിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
താനും ഭർത്താവും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും, തന്റെ മക്കൾക്കും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മകൾ സാലിഹക്കും വേണ്ടിയാണ് താനിത് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബിൽക്കിസ് വ്യക്തമാക്കി. 'ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം പോരാട്ടവീര്യം പേറാൻ കഴിയും?' എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ബർഖ ദത്ത് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ
- 2022-ലെ വിവാദ മോചനം: 2022-ൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ 11 പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷായിളവ് നൽകി വിട്ടയച്ചിരുന്നു. അന്ന് പരോൾ പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എം.എൽ.എ പ്രതികൾ നല്ല മനുഷ്യരാണെന്നും 'സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരാണെന്നും' പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പ്രതികൾക്ക് ജയിലിന് പുറത്ത് പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരണം നൽകിയത് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
- 2024-ലെ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ: തുടർന്ന് 2024-ൽ ശിക്ഷായിളവ് റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി 11 പ്രതികളെയും വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു.
- 2026-ലെ ജാമ്യം: ഇപ്പോൾ 17 വർഷത്തിലധികം തടവ് അനുഭവിച്ചതും ഒരു പ്രതിയുടെ ശാരീരിക വൈകല്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രണ്ട് പേർക്ക് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.