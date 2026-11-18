പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗുജറാത്ത് വിട്ട് ബിൽക്കീസ് ബാനുവും കുടുംബവുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച കോടതി നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ബിൽക്കീസ് ബാനുവും കുടുംബവും ഗുജറാത്ത് വിട്ടു. ഗർഭിണി ആയിരുന്ന 19 കാരി ബിൽക്കീസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും മൂന്നുവയസ്സുള്ള മകളടക്കം 14 കുടുംബാംഗങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മനഃസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച സംഭവം 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപവേളയിലാണ് നടന്നത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേശും പി.ബി. വരാലെയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഒക്ടോബർ 28 നാണ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.
ബിപിൻചന്ദ് കനയ്യലാൽ ജോഷി, പ്രദീപ് രമൺലാൽ മോധിയ എന്നീ പ്രതികൾ 17 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചെന്നും ഒരാൾക്ക് കടുത്ത വൈകല്യമുണ്ടെന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് കോടതി നടത്തിയത്. തുടർന്ന് നവംബർ മൂന്നിന് ബിൽക്കീസ് ബാനും ഗുജറാത്ത് വിട്ടതായി അമ്മാവൻ റസാക്ക് മൻസൂരി പറഞ്ഞു. ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ബിൽക്കീസ് ബാനുവോ അഭിഭാഷകനോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച കോടതി നടപടിയിൽ കടുത്ത നിരാശയും വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിലും പോരാട്ടം തുടരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് ബിൽക്കീസ് ബാനു.
തനിക്കുവണ്ടിയും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയും താൻ 24 വർഷമായി പോരാടുകയാണ്. പോരാട്ടത്തിനുള്ള കരുത്താർജിച്ച താൻ അതിനിയും തുടരും. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവുമാണ് തന്റെ കരുത്തെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് കോടതിക്ക് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ബിൽക്കീസ് ബാനു ചോദിച്ചു. വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഓർമകളുമായി ഇക്കാലമത്രയും താൻ കോടതിമുറികൾ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഓരോ തവണയും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ ബലപ്പെട്ടു. സർവതും തകർന്നിടത്തുനിന്ന് താൻ ജീവിതം കോർത്തിണക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുടുംബക്കാരുടെയും സന്മനസുള്ള സമൂഹത്തിന്റെയും സ്നേഹവും കരുതലും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള താൻ സമാധാനത്തിനുവണ്ടി മാത്രമാണ് ദാഹിച്ചത്. എന്നിട്ടും ഇത്രനാൾ പോരാടി നേടിയെടുത്ത നീതി കൈവിട്ടുപോകുന്ന അനുഭവം താങ്ങാനാകുന്നതല്ല. ഭയം തന്നെ വീണ്ടും പിടികൂടുകയാണ്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. തന്നെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽക്കീസ് ബാനു കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടരാനുള്ള തീരുമാനം ആവർത്തിച്ചു.