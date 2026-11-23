വൈ.എസ്. ശർമിളയെ ബെംഗളൂരു പൊലീസ് തടഞ്ഞു; യെലഹങ്ക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാനായില്ലtext_fields
ബെംഗളൂരു: സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവനഹള്ളി കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ വൈ.എസ്. ശർമിളയെ യെലഹങ്കയിലെ കുടുംബവസതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരു പൊലീസ് തടഞ്ഞു. സഹോദരനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ എയർഫോഴ്സ് ക്രോസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ശർമിളയുടെ വാഹനവ്യൂഹം തടഞ്ഞത്. അമ്മ വൈ.എസ്. വിജയമ്മ, മകൻ രാജ റെഡ്ഡി, മരുമകൾ പ്രിയ അറ്റ്ലൂരി എന്നിവരും ശർമിളക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വത്ത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത 'സിലിക്കൺ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന കമ്പനി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ദേവനഹള്ളി സീനിയർ സിവിൽ ജഡ്ജി കോടതി ശനിയാഴ്ച ഇടക്കാല വിലക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2007 മാർച്ച് ഒന്നിന് ജഗന്റെ ഭാര്യ വൈ.എസ്. ഭാരതി റെഡ്ഡിയുടെ മാതാവ് ഇ.സി. സുഗുണമ്മയുമായി ഒപ്പിട്ട പാട്ടക്കരാർ പ്രകാരം വസ്തുവിന്റെ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്നും കരാർ 2027 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ നിലവിലുണ്ടെന്നും കമ്പനി ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു. ശർമിളയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും വസ്തുവിന്റെ കൈവശാവകാശത്തിലോ ഉപയോഗത്തിലോ ഇടപെടരുതെന്നാണ് ഡിസംബർ 19 വരെ പ്രാബല്യമുള്ള കോടതി ഉത്തരവ്.
കോടതി ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പൊലീസ് ശർമിളയുടെ വാഹനവ്യൂഹം തടഞ്ഞു. കോടതി ഉത്തരവ് കാണിച്ച ശേഷമാണ് ശർമിളയെ മടക്കി അയച്ചതെന്ന് ഡി.സി.പി ജി.കെ. മിഥുൻ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
മകളുടെ വിവാഹം യെലഹങ്ക കൊട്ടാരത്തിൽ നടത്താൻ ശർമിള നേരത്തെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ, പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പ്രവേശനം, വിവാഹദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് ജഗൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് നവംബർ 25ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവാഹം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റി.
യെലഹങ്കയിലെ ഭൂമിയിൽ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും കുടുംബസ്വത്ത് വിഭജനപ്രകാരം വസ്തു തന്റേതാണെന്നും ശർമിള ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ, നിലവിലെ കേസിൽ താൻ കക്ഷിയല്ലെന്നും കോടതി ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു.
സരസ്വതി പവർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബസ്വത്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം ജഗൻ കൈക്കലാക്കിയെന്നും തനിക്ക് അർഹമായ വിഹിതം നൽകിയില്ലെന്നും ശർമിള നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സരസ്വതി പവറിലെ ഓഹരികൾ ശർമിളക്കും വിജയമ്മക്കും കൈമാറിയ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2024ൽ ജഗൻ നാഷനൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ധാരണാപത്രം പാലിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് കത്തും നൽകിയിരുന്നു.
നിലവിൽ ജഗന്റെ ഭാര്യ ഭാരതിയും മകളും യെലഹങ്കയിലെ വസതിയിലാണുള്ളത്. ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ള ജഗൻ, കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യെലഹങ്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി സംരക്ഷണം തേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് നടപടി കർശനമാക്കിയത്.