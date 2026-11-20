'സ്വർണ്ണം പണയം വെച്ച് പണിത സ്വപ്നഭവനമാണ്, ഞങ്ങളെ ഇറക്കിവിടരുത്'; ബെംഗളൂരുവിൽ 25 ഓളം വീടുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ നോട്ടീസ്text_fields
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു ഈസ്റ്റിലെ കെ.ആർ പുരം ഹൊറമാവിലുള്ള ബാലാജി ലേഔട്ട്, പ്രകൃതി ടൗൺഷിപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 25-ഓളം വീടുകൾക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. നവംബർ 21-ന് ജെ.സി.ബി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വീടുകൾ ഒഴിയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഹൊറമാവ് റെയിൽവേ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് 6 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്തുവകകളാണ് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ അധികൃതർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ നിയമപരമായ ഉടമകളാണെന്നും റെയിൽവേ ഭൂമി കൈയേറിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് താമസക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. 'അത് അവരുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ രേഖകൾ കാണിക്കട്ടെ. വീടുകൾ പൊളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം,' പ്രകൃതി ടൗൺഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആശങ്കയിലായി കുടുംബങ്ങൾ; താമസക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ
2016 മുതൽ സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് റെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി (കേരള/കർണാടക) ലിമിറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതും കഷ്ടിച്ച് 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയതും. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുമുള്ള കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ഇ-ഖാതയും പുതുക്കിയ നികുതി രസീതുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
2004 മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരനായ അന്റാവോ എ.വി പറയുന്നത്, 2015-ൽ ഈ പ്രദേശം ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികയുടെ കീഴിലായതാണെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ്. 2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏകദേശം 20 വീടുകൾക്ക് ആദ്യ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ റെയിൽവേ നൽകിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, താമസക്കാർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ റെയിൽവേ കോടതിയിൽ തടസ്സഹരജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വർണം പണയം വെച്ചും ഭർത്താവുമൊത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുമാണ് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനം നിർമിച്ചതെന്ന് കോക്കനട്ട് ഗ്രോവ് ലേഔട്ടിലെ വീട്ടമ്മയായ ചിത്ര വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ സ്വാധീനമുള്ളവരെ വെറുതെ വിടുകയാണെന്നും, സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തെ അധ്വാനം മുഴുവൻ അർത്ഥശൂന്യമാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഭാര്യാപിതാവിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ വികസനത്തിനായി നേരത്തെ തന്നെ 10 അടി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയിട്ടും 11 മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് അധികൃതർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നാഗരാജ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ശക്തരാണെന്നും അവസാനമില്ലാത്ത നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തനിക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.