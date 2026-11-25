‘ഡിസംബർ 16നകം ബംഗ്ലാദേശ് പിടിച്ചെടുക്കും’; ഹിന്ദുക്കളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ബംഗാൾ മന്ത്രി അർജുൻ സിങ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രി അർജുൻ സിങ് രംഗത്ത്. ഡിസംബർ 16ഓടെ ബംഗ്ലാദേശ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും, അയൽരാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നുമാണ് അർജുൻ സിങ്ങിന്റെ വാദം. ചൊവ്വാഴ്ച ഭാത്പാറയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അർജുൻ സിങ്.
‘ഡിസംബർ 16നകം ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് പിടിച്ചെടുക്കും. ഇനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒഴികഴിവുകളില്ല. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രതികാരം ചെയ്യും, അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല’ അർജുൻ സിങ് പറഞ്ഞു.1971ലെ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്താൻ സൈന്യം കീഴടങ്ങിയതും ബംഗ്ലാദേശ് പിറവിയെടുത്തതുമായ ദിവസമാണ് ഡിസംബർ 16.
ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അവാമി ലീഗ് അധ്യക്ഷയുമായ ശൈഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് അർജുൻ സിങ്ങിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഹസീനക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് വിലങ്ങുവെച്ച തടവുകാരിയായി കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂൺ കോബിർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ധാക്കയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ വിദേശ നയതന്ത്രജ്ഞരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോബിർ.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 16ന് ഹസീന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ആഗ്രഹവും യാഥാർത്ഥ്യവും രണ്ടാണ്. കൈമാറ്റ ഉടമ്പടിയിലൂടെയല്ലാതെ ഒരു ഭീകരവാദിയെയും തിരികെ വരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവർ സാധാരണ യാത്രക്കാരിയല്ല. വിലങ്ങുവെച്ചും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലും മാത്രമേ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ’ ഹുമയൂൺ കോബിർ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ബിമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എയർലൈൻസിൽ ഡിസംബർ 16ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ധാക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ഹസീനയുടെ വക്താവ് സയ്യിദ് മൊസമ്മൽ അലി റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2024 ആഗസ്റ്റ് 5ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിമാനത്തിലാണ് ശൈഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും, അതിനാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ധാക്കയിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള വിമാന സൗകര്യം ധാക്ക ഭരണകൂടം ഒരുക്കണമെന്നും അലി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സർക്കാർ വിമാനം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹസീനയുടെ ആവശ്യത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എം.ഡി. അമിനുൽ ഇസ്ലാം ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഹസീന നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു മന്ത്രി റോയിട്ടേഴ്സിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
യാത്രക്ക് വിമാനം ഏർപ്പാടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2009 മുതൽ 2024 വരെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശൈഖ് ഹസീന, സർക്കാർ ജോലികളിലെ സംവരണത്തിനെതിരെ ആരംഭിച്ച വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് 2024 ആഗസ്റ്റ് 5നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്.
പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉത്തരവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഹസീനയെ അഭാവത്തിൽ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഹസീന നിഷേധിച്ചു. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം ഹസീന ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്നുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിലും അവർ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. ഈ മാസം ആദ്യം യുകെയിലെ നിയമ പ്രതിനിധികൾ മുഖേന പുതിയ പാസ്പോർട്ടിനും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനും അവർ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഹസീനയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ധാക്ക ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിലപാട്.