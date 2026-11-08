'നീ ബംഗ്ലാദേശിയാണോ?'; പഞ്ചാബിൽ ഹലാൽ മാംസം വിറ്റതിന് ബംഗാൾ സ്വദേശിക്ക് നേരെ അതിക്രമം

'നീ ബംഗ്ലാദേശിയാണോ?'; പഞ്ചാബിൽ ഹലാൽ മാംസം വിറ്റതിന് ബംഗാൾ സ്വദേശിക്ക് നേരെ അതിക്രമംtext_fields
മൊഹാലി: പഞ്ചാബിൽ ഹലാൽ ഭക്ഷണം വിറ്റതിന്റെ പേരിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ കടയുടമയ്ക്ക് നേരെ അതിക്രമം. മൊഹാലിയിലെ ഒരു തെരുവ് കച്ചവടക്കാരന് നേരെയാണ് അതിക്രമുണ്ടായത്. ഖാൻ ചിക്കൻ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ബംഗാൾ സ്വദേശിയെ രണ്ട് യുവ നിഹാംഗ് സിഖുകാരെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കൾ കടക്കാരന് അടുത്തെത്തി ഇയാൾ വിൽക്കുന്ന മാംസാഹാരം ഹലാൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. കടയുടമ അതേയെന്ന് ഉത്തരം നൽകിയതോടെ അത് എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. "ഞങ്ങൾ സിഖുകാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഹലാൽ ഭക്ഷണമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാകും?" എന്നായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാളുടെ ചോദ്യം.
കടയുടമ ബംഗാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അവർ "നീ ബംഗ്ലാദേശിയാണോ?" എന്ന് ചോദിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ സംയമനം പാലിച്ച കടയുടമ "ഞാൻ ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നല്ല" എന്ന് മറുപടി നൽകി.
ഇതിൽ തൃപ്തരാകാതിരുന്ന യുവാക്കൾ കടമുടമയോട് ആധാർ കാർഡ് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൂപ്പ് ഹലാൽ മാംസം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ കടയുടമയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഇത് ആദ്യമായല്ല പഞ്ചാബിൽ നിഹാംഗ് സിഖുകാർ ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ സൽവീന്ദർ സിങ് എന്നൊരാൾ മുസ്ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചിക്കൻ കടയിൽ ഹലാൽ ഭക്ഷണ വിൽപനയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖുകാർക്കും ഹലാൽ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതിനെ എതിർത്താണ് ഇയാൾ സഹായികളുമായി കടയിൽ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ, ബി.ജെ.പിയും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഹലാൽ മാംസം വിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ വാർത്തകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.