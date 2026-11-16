ബംഗാൾ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിൽ വിഭാഗീയത; പാർട്ടിക്കാർതന്നെ പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കുന്നെന്ന് മന്ത്രി

ബംഗാൾ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിൽ വിഭാഗീയത; പാർട്ടിക്കാർതന്നെ പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കുന്നെന്ന് മന്ത്രിtext_fields
ബോംഗോൺ: പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബോംഗോൺ സംഘടനാ ജില്ലയിൽ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശാന്തനു താക്കൂർ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രാദേശിക പൊലീസ്-ഭരണകൂടം ഇതിന് മൂകസാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച ബോംഗോൺ നഗരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മിലൻ ഉത്സവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഥലം എം.പിയും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുമായ താക്കൂർ. ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ അതിർത്തി ജില്ലയിൽ ബി.ജെ.പിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ തുറന്നുകാട്ടി, സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനും പ്രാദേശിക പൊലീസ്-ഭരണകൂടത്തിനുമെതിരെ താക്കൂർ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചില നേതാക്കൾ അധികാര ദുരുപയോഗം നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നും താക്കൂർ ആരോപിച്ചു. പ്രാദേശിക നേതാക്കളിൽ ചിലരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പൊലീസ്-ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ബോംഗോൺ നോർത്ത് എം.എൽ.എയും സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ-സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അശോക് കിർത്താനിയയും ബി.ജെ.പിയുടെ ബോംഗോൺ സംഘടനാ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് നൃപേൻ ബിശ്വാസും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിലെ ഭിന്നതകളിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
മതുവാ സമുദായത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമേറിയ അതിർത്തി മേഖലയാണ് ബോംഗോൺ. പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവിടെ ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. അതിനാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പുതിയ ഭിന്നതകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമേറെയാണ്.