കരിമ്പ് വണ്ടികളിൽ പാട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക! അശ്ലീല ഗാനമോ അമിത ശബ്ദമോ കേട്ടാൽ പൊലീസ് നടപടിtext_fields
ബെളഗാവി: കർണാടകയിലെ ബെളഗാവി ജില്ലയിൽ കരിമ്പ് കയറ്റിപ്പോകുന്ന ട്രാക്ടറുകളിലും ലോറികളിലും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലം റോഡപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി പൊലീസ്.
അമിത ശബ്ദത്തിലുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ല. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ അശ്ലീല ഗാനങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കും.
കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് വാഹന ഉടമകൾ സ്വമേധയാ സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ബെളഗാവി ജില്ല പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ. രാമരാജൻ പറഞ്ഞു.
ഗതാഗത നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. കരിമ്പ് കയറ്റി അയക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾക്കും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശൈത്യകാലം ശക്തമാകുന്ന നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമാകുന്നതോടെ റോഡുകളിലെ കാഴ്ചപരിധി കുറയുന്നത് മൂലം അപകട സാധ്യത ഏറെയാണ്. പല ട്രാക്ടറുകളും കൃത്യമായ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളില്ലാതെയാണ് സർവിസ് നടത്തുന്നത്.
ചിലർ റോഡിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ട്രാക്ടറുകളിലും ലോറികളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റിഫ്ലക്ടറുകളും റിഫ്ലക്ടർ സ്ട്രിപ്പുകളും നിർബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും എസ്.പി നിർദേശിച്ചു.
റോഡപകടങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ച് അപകടരഹിത ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് ചെക്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കരിമ്പ് കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും.
മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇതിനായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം നടത്തുമെന്നും രാമരാജൻ അറിയിച്ചു.